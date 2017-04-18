Eric Chan：何謂準時？

「準時」這兩個字看似很簡單，這個詞語每天都和大家發生十分緊密的關係，小時候上學要準時，考公開試要準時，上班要準時，睇醫生要準時，看電影要準時，坐飛機要準時等等。

而敢問大家，你準時嗎？此刻你的小聲音在說甚麼呢？「我很準時的，通常都是因為某些原因才導致我不能準時的！」等等。我現在不是說你不準時，不用為自己辯護，我深信大家都不是有計劃及組織地不準時的，那重點在哪裡呢？讓我舉一個例子來給大家說明。

在一間公司內有兩個員工，一個是剛離開校園的年輕人，另一個是位職業女性，三子之母。公司在每個周一都要上午 9 時開會。年輕人很厲害，毎次都不虧本，通常都是在上午 8 時 57 – 59 分之間回到公司，跟著他會打卡，到洗手間整理一下，再到茶水間弄杯咖啡，然後帶著早餐進入會議室；而職業女性則約早上 6 點起床，給孩子們弄早餐、換衣服、弄頭髮，再送孩子上學，雖然時間很趕，但每次開會，她都是在早上 9 時前已坐在會議室內，帶備所有文件準備開會。那他們誰準時呢？

我的答案是兩者都準時，為甚麼？因為他們都是根據自己的「定義」來行動的，對年輕人來說，9 時前打卡便是準時，對職業女性來說，9 時開會是代表 9 時要開始討論。那問題在哪裡？重點是他們沒有溝通過何謂「準時」。因為如果不去處理這個情況，可以想像到這是一個計時炸彈，遲早雙方一定會有衝突的，那對於他們和公司都不是一件好事，是一個三輸的局面。

在日常生活中，其實只要願意溝通一下，將大家的價值觀定義弄清楚，很多爭議便可以避免，讓大家都可以更愉快！