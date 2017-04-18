Eric Chan：何謂準時？

4月18日
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「準時」這兩個字看似很簡單，這個詞語每天都和大家發生十分緊密的關係，小時候上學要準時，考公開試要準時，上班要準時，睇醫生要準時，看電影要準時，坐飛機要準時等等。

而敢問大家，你準時嗎？此刻你的小聲音在說甚麼呢？「我很準時的，通常都是因為某些原因才導致我不能準時的！」等等。我現在不是說你不準時，不用為自己辯護，我深信大家都不是有計劃及組織地不準時的，那重點在哪裡呢？讓我舉一個例子來給大家說明。

在一間公司內有兩個員工，一個是剛離開校園的年輕人，另一個是位職業女性，三子之母。公司在每個周一都要上午 9 時開會。年輕人很厲害，毎次都不虧本，通常都是在上午 8 時 57 – 59 分之間回到公司，跟著他會打卡，到洗手間整理一下，再到茶水間弄杯咖啡，然後帶著早餐進入會議室；而職業女性則約早上 6 點起床，給孩子們弄早餐、換衣服、弄頭髮，再送孩子上學，雖然時間很趕，但每次開會，她都是在早上 9 時前已坐在會議室內，帶備所有文件準備開會。那他們誰準時呢？

我的答案是兩者都準時，為甚麼？因為他們都是根據自己的「定義」來行動的，對年輕人來說，9 時前打卡便是準時，對職業女性來說，9 時開會是代表 9 時要開始討論。那問題在哪裡？重點是他們沒有溝通過何謂「準時」。因為如果不去處理這個情況，可以想像到這是一個計時炸彈，遲早雙方一定會有衝突的，那對於他們和公司都不是一件好事，是一個三輸的局面。

在日常生活中，其實只要願意溝通一下，將大家的價值觀定義弄清楚，很多爭議便可以避免，讓大家都可以更愉快！

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
陳俊雄 Eric 富爸爸雄爸爸

陳俊雄 Eric CHAN，是一名專業的會計師，因緣際會下，在 2012 年參加了人生第一個「會計」以外的課程，令他體驗到學習可以好玩有趣的，開始運用「簡單系統」去輕鬆營運公司。於是，他創立一家培訓公司，把所學的技巧分享給更多的人。Eric 相信克服困難的方法就是不停學習，所以曾向不同專業範疇的教練學習，如 Robert Kiyosaki、Jayne Johnson、Blair Singer 等。Eric 更獲「富爸爸集團」的首席商業教練 Blair Singer 授權為認可的教練，更是香港唯一的二階認證教練。可以為各公司提供訂立「榮譽典章」服務、「小聲音管理」培訓等。 Eric 個人的宗旨是「讓人活得自在富足」，這與樹雄的宗旨「用善知識 讓世界更幸福快樂」是互相配合的，而且 Eric 相信每個人均值得擁有更多的幸福及財富。

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