方俊傑：「謝謝你，在世界角落中找到我」——同情定反感？

可以估計會有不少人抗拒「謝謝你，在世界角落中找到我」，正如會有不少人討厭「山本五十六」或者「日本最長的一天」，或者「永遠的 0」，將日本在二次大戰角色定性為被害者，或者是迫於無奈的，甚至是被美化，在很多人眼中，當然是死罪。一如今日的聯合航空。

（以下部分劇透）

先要讚賞一下香港片商的改名功力，日本原名「この世界の片隅に」大概是「在世界角落」的意思吧，經命名大師的魔法棒一揮，你會以為電影比「你的名字。」更浪漫。也不是不浪漫，如果，你認為一個女人放棄喜好放棄互有好感的對象，離鄉別井地下嫁給素未謀面的男人，過另一種生活，也是一種浪漫，電影的前半段其實幾浪漫。尤其結局交代夫妻間已產生細水長流式的感情，而且原來早有「甜蜜蜜」式的淵源，更加浪漫。

敏感是在故事發生的背景。二次大戰時期的廣島一帶，整個國家都好像興致勃勃地參與戰事之際。到不停被空襲，到物資嚴重缺乏，到食也沒有甚麼可再食，到原子彈爆發，到身邊有人被炸死，到自己都受重傷了，觀眾究竟應該用甚麼角度去理解？是責怪，還是同情？超過兩小時的片長中，我覺得最重要的一幕，是日本投降了，女主角收到消息，火都嚟埋，大聲發洩：「我頂你，你又話打到最後都唔會認輸？你而家呃我？」對，尋常老百姓不是皇帝不是首相不是將軍，開不開火，怎樣開火，本來沒有話語權，被戰火摧殘其實很無辜。事實上，就算是當權者，也可能身不由己。但當你望見無辜辜行過也被扑一鑊的弱者，深感同情之際，你叫我同時同情埋撩交打的一個，又確係有好高難度。即使撩交打的一個，都係無得揀，過程中，也遍體鱗傷。人類的同情心可是有限的。

電影是拍得聰明的。拿著反戰的旗幟，用色調柔和的圖畫來表達，完全沒有強調任何戰亂場面，沒有表達日軍有幾奮不顧身，日本平民有幾堅壯有幾慘烈，只從生活細節著眼，餓到畫出西瓜也值得高興，累到彎腰避子彈也即場睡著，人性化到死了至親會怪責他人保護不力，真實到打敗仗後得到戰勝者贈予一塊朱古力會安心接受。簡單直接地告訴你戰爭有幾無謂。這齣電影，如果將重心放在描寫一段相濡以沫的關係，票房反應或者可以跟「你的名字。」比較，但它想談及的，其實不只情情塔塔。至少，不是男女之間的情情塔塔。