4月18日
法國第五共和應該終結？
陶傑：杜林普的傲慢
把 卐 字傳入德國的男人
說的是日本製，靠的卻是外勞
無關快樂的 7 種笑
舊書有一種甚麼味？
禮物
方俊傑：「謝謝你，在世界角落中找到我」——同情定反感？
紅眼：總有一件永遠收在櫃桶底的衫
Eric Chan：何謂準時？

方俊傑：「謝謝你，在世界角落中找到我」——同情定反感？

A+A-
電影「謝謝你，在世界角落中找到我」劇照
電影「謝謝你，在世界角落中找到我」劇照

可以估計會有不少人抗拒「謝謝你，在世界角落中找到我」，正如會有不少人討厭「山本五十六」或者「日本最長的一天」，或者「永遠的 0」，將日本在二次大戰角色定性為被害者，或者是迫於無奈的，甚至是被美化，在很多人眼中，當然是死罪。一如今日的聯合航空。

（以下部分劇透）

先要讚賞一下香港片商的改名功力，日本原名「この世界の片隅に」大概是「在世界角落」的意思吧，經命名大師的魔法棒一揮，你會以為電影比「你的名字。」更浪漫。也不是不浪漫，如果，你認為一個女人放棄喜好放棄互有好感的對象，離鄉別井地下嫁給素未謀面的男人，過另一種生活，也是一種浪漫，電影的前半段其實幾浪漫。尤其結局交代夫妻間已產生細水長流式的感情，而且原來早有「甜蜜蜜」式的淵源，更加浪漫。

敏感是在故事發生的背景。二次大戰時期的廣島一帶，整個國家都好像興致勃勃地參與戰事之際。到不停被空襲，到物資嚴重缺乏，到食也沒有甚麼可再食，到原子彈爆發，到身邊有人被炸死，到自己都受重傷了，觀眾究竟應該用甚麼角度去理解？是責怪，還是同情？超過兩小時的片長中，我覺得最重要的一幕，是日本投降了，女主角收到消息，火都嚟埋，大聲發洩：「我頂你，你又話打到最後都唔會認輸？你而家呃我？」對，尋常老百姓不是皇帝不是首相不是將軍，開不開火，怎樣開火，本來沒有話語權，被戰火摧殘其實很無辜。事實上，就算是當權者，也可能身不由己。但當你望見無辜辜行過也被扑一鑊的弱者，深感同情之際，你叫我同時同情埋撩交打的一個，又確係有好高難度。即使撩交打的一個，都係無得揀，過程中，也遍體鱗傷。人類的同情心可是有限的。

電影是拍得聰明的。拿著反戰的旗幟，用色調柔和的圖畫來表達，完全沒有強調任何戰亂場面，沒有表達日軍有幾奮不顧身，日本平民有幾堅壯有幾慘烈，只從生活細節著眼，餓到畫出西瓜也值得高興，累到彎腰避子彈也即場睡著，人性化到死了至親會怪責他人保護不力，真實到打敗仗後得到戰勝者贈予一塊朱古力會安心接受。簡單直接地告訴你戰爭有幾無謂。這齣電影，如果將重心放在描寫一段相濡以沫的關係，票房反應或者可以跟「你的名字。」比較，但它想談及的，其實不只情情塔塔。至少，不是男女之間的情情塔塔。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
方俊傑 特事特辦

方俊傑，利物浦球迷，前「壹週刊」生活組編輯。主打電影介紹、人物專訪、體育專欄、電視表。著有小說「失戀二十」。

相關新聞

圖片來源：こうの史代・双葉社／「この世界の片隅に」製作委員会

逆向市場學：謝謝你，在世界角落中找到我

如果瀧和三葉也到動畫外的須賀神社朝聖。圖片來源：学生日記.asia

日本特別旅遊指南：聖地巡禮

圖片來源：2016「君の名は。」製作委員會

江皓昕：「你的名字。」——人世間所有的相遇，都是久別重逢

圖片來源：2016「君のは。」製作委員會

「你的名字」：何以跨國界爆紅？

圖片來源：IMDb

尼爾：選擇 red pill 的故事敘說者

1027165-gkids-announces-english-language-voice-cast-april-and-extraordinary-world

陶傑：消失了的唯美巴黎

750-5cab7e17a7aa17ed00db1d7a481016c2

舊書有一種甚麼味？

33_Manbun

禮物

本月熱門

Cute cat and his owner

貓奴喜訊：你的地位要比貓糧高

shutterstock_366510518

草食日本：風俗業也捱不住？

官方認證：丹麥人最幸福，包括嬰兒。

丹麥嬰兒憑甚麼不愛哭？

bloody_mary

陶傑：她只做了九天女王


昨日要聞
  1. 陶傑：聯合航空的災難公關課
  2. 美國千禧世代：老婆還是在家好
  3. 從頭溶掉你著完的 fast fashion
  4. 輸在起跑線，永遠無翻身？
  5. 人之水滴之十三瞞徒
  6. 人不是電池，無需刻意正負向的
  7. 30 年玩具收藏家：平價造就經典玩具
  8. 包大人：關公災難與人無尤
  9. Chester Ho：數據新聞與開放數據
  10. 方俊傑：「海賊大亨」——老闆管理下屬的天書
星級話題
生活|中東|希特拉|遊戲|動物|性愛|梁振英|年輕人|奧運|全球化|社交媒體|人工智能|廣告|時裝|反恐|全球暖化|氣候變化|google|難民|公投|board game|移民|美國大選|家長|單身|創業|里約奧運|眼疾|非洲|飲食|企業|敍利亞|投資|奧巴馬|香港|教育|小說|電影|女性|美國總統|希拉莉|毛澤東|企業家|健康飲食|總統|瑞典|閱讀|運動|城市|愛情|特首選舉|納粹||民主|App|建築|文學||食物|英語|攝影|北韓|出版|美劇|伊斯蘭|NASA|子女|杜林普|研究|樓市|智能手機|林鄭月娥|共和黨|旅遊|商業|污染|英超|哲學|房屋|大腦|工作|ISIS|社交|環保|網絡|糧食|台灣|澳洲|藝術|大數據|心理學|太空|記憶|親子|曾俊華|企業管理|第二次世界大戰|倫敦|戰爭|生態|科技|品牌|特首|醫療|考古|機械人|逃稅|AI|足球|學習|情緒|自由|插畫|衣著|大選|Netflix|Facebook|音樂|兩性|基因|金融|Brexit|經濟|設計|日劇|桌遊|恐怖主義|挪威|消費|失業|歐盟|特朗普|歷史|科學|恐襲|意大利|恐怖分子|潮流|時尚|脫歐|傳媒|宗教|丹麥|生物學|貧富懸殊|Startup|城市規劃|結婚|西班牙|語言