說的是日本製，靠的卻是外勞

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made in japan
日本製有幾日本製？　圖片來源：路透社

日本法務省公布，截止 2016 年底，居日的外國人多達 238 萬，創下歷史新高，其中留學生約有 27.7 萬人，技能實習生亦約有 22.9 萬人。他們不僅學習知識與技術，近年更開始插足日本製造業。所謂的「Made in Japan」，原來已在不知不覺間，不再純粹是「Made by Japanese」。

22 歲的技能實習生 Tei （音譯）來自緬甸馬圭省，現於福岡縣宮若市的 Tenosmile（テクノスマイル）汽車零件工場任職。這些零件供給於附近的豐田汽車九州工廠，作組裝豪華汽車「凌志」（Lexus）輪胎之用，以避免輪胎碾過碎石時在車內響起聲音。「老家務農維生，沒錢買車。但我很喜歡車。」 Tei 直言：「能夠製造全世界最知名的汽車，實在高興。」

2008 年，Tenosmile 以傳承技術的「國際貢獻」為由，開始採用技能實習生，但時至今日，在工場任職的 42 人中，多達 17 人都是技能實習生。公司高層表示：「汽車生產商即使以 13,000 至 14,000 日元（約 910 至 980 港元）日薪招人，要維持人手仍是很難。承包商受到節省成本的壓力，所開出的薪酬條件，無法招來日本人。」

截至 2016 年，居日的外國人多達 238 萬，創下歷史新高。
截至 2016 年，居日的外國人多達 238 萬，創下歷史新高。

同在宮若市的福設汽車生產設備工場，則有 26 歲的越南技工 Nguyễn（音譯），參與豐田汽車九州工廠出品的設計。大學畢業後，他因「希望學習日本的製作流程」赴日，其專業技術受到表揚，得以短期合約形式工作，到去年再獲正式聘用，薪水與日本人同級。工場的 9 位設計師中，有 2 位都是來自越南。福設會長井上貞夫對他們期望甚大：「在國內的技術人員不足之時，他們是珍貴的戰鬥力。希望日後會有更多來自越南的人材。」

與汽車製造業同令日本人引以為豪的和食，現時亦出現類似的變化。在鄰近 JR 博多站的一間居酒屋中，一名 22 歲的越南留學生在這兼職，他既會向客人大喊「歡迎來臨」，亦會參與食材的處理、烹調及裝碟。店長直言：「他跟從日本人學習工作方式，希望他以後能成為正式員工。」在獲登錄為世界非物質文化遺產的「和食」界中，以外國人為勞動力重心漸成趨勢。

在去年春季，經營這間居酒屋的公司沒聘用一位應屆日本人大學畢業生，反而希望招攬留學生加入，他日再以高層身份，帶領公司向國外拓展，是故打算參與福岡縣中小企經營協會的計劃，向國外青年借出修讀日語學校的學費。雖然坊間屢有質疑，這種做法似是「將勞動與留學綑綁起來」，但 61 歲的社長坦言：「若沒有外國的人材，將來企業恐難順利運作。」

根據日本總務省最新公布的數據，截止去年 10 月 1 日，日本總人口不到 1 億 3 千萬，比前年再少 16.2 萬人，連續 6 年下跌。進一步的少子化高齡化，令日本本土的勞動力持續減少。來自外國的勞工、技術人員和專業人士，對日本企業愈加重要。或許再過數十年，被世人所追捧的不再是「日本製」，而是「日本人製」才對。

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