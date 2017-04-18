紅眼：總有一件永遠收在櫃桶底的衫

嗜好之一，寫稿搾不出腦汁的時候，久不久都會上 Hypebeast 掃一掃有甚麼新出衫褲鞋襪。雖然潮物資訊都是看圖、看價錢、看發售日期就足夠，但偶然都有些好文。例如前陣子就訪問了一位在倫敦 SOHO 區潮店 Supreme 附近的小販 Lance Walsh。原來 Lance Walsh 也是一名潮佬，全身都是 Supreme 潮物。訪問的最後一句搞笑得來也頗優雅，話說 2012 年春季，Supreme 出過一件名模 Kate Moss 燙印 Tee。直到 2017 年，Lance Walsh 仍然在尋找 2012 年的 Kate Moss。

I know that feel。我櫃桶底都有一年 200X 年的星野亞希。

連 AKB48 都未走紅的年代，日本女明星還不是那樣泛濫，在藝人和素人之間，隔著一條溝，而在那裡浮游著的，就包括了水著女星這個奇怪的行頭。不會唱歌跳舞不會演戲，又不是拋身下海的 AV 女優，基本上就是無野好睇，卻也正是，勝在好睇。

不過，對當年在水著女星界響負盛名，號稱童顏巨乳的星野亞希，我特別印象深刻。成名後，在日劇和綜藝節目露面的頻率不算高，總之一直都是花瓶角色，不算喜歡，但總覺得她是個奇妙的存在。讓我一直會掛在嘴邊的女明星可能只有十多個，星野亞希是其中一個解釋不到的。

在當初認識的一些潮牌中，Kiks Tyo 就曾經推出過與麻甩攝影師米原康正合作的星野亞希大頭 Tee。垃圾級別的 Kiks Tyo 夥拍米原康正，赤裸裸地示範了潮牌是如何運作的，設計？創意？選料？Fuck off 啦，全白頹 Tee 一件，心口燙上一個大波妹，大波妹心口又掛著一對靚波鞋。波中有波，搶到斷市，都幾俗氣。印大波妹性質上真是跟印銀紙一樣。

但是，老實說我也偷偷 Ship 了一件回家做紀念。而印象中，在還會去夜店打發時間的日子裡，是見過幾個男生穿著這系列的 Tee。難度系數僅次於穿情侶合照燙印 Tee，如今想來，是打從心底佩服他們的勇氣。算是阿 Q 精神吧，夜場無真愛，帶不走喝醉的女生，都有星野亞希永遠陪著夢碎的你。

至於星野亞希，那件一次都沒穿過的潮 Tee 只是開場白，後來她對我有更大的意義。總之，就像之前所說，她是個奇妙的存在。不打算出版的作品中，有一部篇幅極長的小說名為「那一年的我們假如只是關於星野亞希的夏天」，是有個階段很沉迷冗長的標題和行文。作品雖沒公開過，倒是有好幾次在散文隨筆中提起，包括現在這一篇。故事講述三個初中男生與班上的神秘女同學，在暑假期間發生過的一連串「中二病」事件。天真、狂妄、色情。就像星野亞希是不少男生情慾啟蒙期的性愛對象，我在廿歲出頭的奇思異想，也幾乎都收集在這部小說之中，然後就是我的儲物箱。點點滴滴抽出來，就散落在往後多年的小說情節裡。讀者看不出來，只有作者自己知道，都是跟星野亞希有關。

但當然，這跟星野亞希本人倒是關係不大。事實上那時候她已是過氣水著女星，把青春飯吃得七七八八，沒甚麼人關注。甚至連水著女星這個擺明是花瓶的行業都開始式微。Kiks Tyo 後來也換過幾位主打女星，總之都是大波妹和波鞋組合，垃圾級別真的只有這一手廉價代表作。

那一年的星野亞希，乳房堅挺，可能你覺得只需要把她燙在身上，下身都會有快感。直到有一天，長大之後你會發現，自己穿甚麼都沒快感了。那一年，你會不擇手段去得到你喜歡的事情，天真、狂妄、色情。但後來，你就發現自己壞掉了。

前陣子星野亞希被雜誌拍到淡出銀幕後的近照，38 歲，嫁了人做富婆，也做了孩子的媽，不童顏，巨乳也挺不住了。童顏嘛，又不是不會老。

那想當然，我也胖了兩圈，年紀上已沒勇氣穿上這些大波妹燙印 Tee。回憶就繼續放在櫃桶底好了，沒事不要打擾它。到頭來，人還是會老，而衣服只會舊。拿出來穿，肚腩太大穿壞了怎麼辦？