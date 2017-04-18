把 卐 字傳入德國的男人

在二戰以後，納粹德國所用、傾斜 45° 右旋的「卐」字標誌（Swastika）幾乎等同惡魔符號，帶有沉重的歷史創傷含義，散發邪惡感覺。究竟 卐 字如何傳入德國？納粹又為何採用 卐 字作代表符號？原來，一切可以由德國商人暨考古學家施利曼（Heinrich Schliemann）對荷馬史詩的著迷說起。

從荷馬到 卐 字

從小被荷馬史詩「伊里亞德」（Iliad）吸引的施利曼一直相信，古詩中的特洛伊城曾經存在於世，絕非傳說，而那場著名的「木馬屠城」也非虛構。長大後，他因經商發達，有了餘錢，便毅然放棄從商，投身考古，多番遊走地中海國度，尋覓那座遠古城市。施利曼為了證實特洛伊城的確存在，真的去得好盡。他不但在巴黎鑽研考古，更熟讀荷馬的詩句，從字裡行間中挑出與現實對應的地方，全心全意的摸索。

在 1871 年，施利曼終於達成夢想，在土耳其的愛琴海海岸發掘特洛伊古城——雖然後人指他挖出來的古蹟比荷馬所載更早上千年，不屬特洛伊城時代，但是此舉令他一舉成名。而且，除了夢想古城，他更在遺跡發現了塑造 20 世紀歷史重要部分的意外東西：卐 字符號。當他以粗暴的爆破方式挖掘時，他逐漸揭露了幾千年歷史內各階段的古城，而當中收集到的陶瓷雕塑中，至少 1,800 件刻有大致雷同的 卐 字圖案。

隨著施利曼的考古工作在世界多處繼續進行，刻上 卐 字的文物陸續出土，卐 字亦陰差陽錯變成榮華貴富的吉利符號，傳入美國德國等地。據 BBC 報道，可口可樂、男女童軍，就連美國軍服也用過 卐 字，但當在納粹強行奪去 卐 字的使用權後，卐 字的意味截然轉變，變成「雅利安人」（Aryan）的代表。

納粹如何強搶 卐 字？

美國記者 Lorraine Boissoneault 在 Smithsonian Magazine 刊文指出，歷史上所謂「雅利安人」本來並非一種族類別，只是印歐語系使用者的泛稱。然而，隨著優生學興起，一些雅利安人則開始塑造屬於自身的「種族身分」，由遠古追溯到當代德國；文士亦相繼把德國人與雅利安人扣上關連，後來因發表「人種不平等論」而著名的戈平瑙（Arthur de Gobineau）更宣稱「雅利安人應主宰種族」。極端民族主義愈演愈烈，最終引發悲劇。

期間，有雅利安民族主義分子開始有野心地編織民族故事，由德國人施利曼發現的 卐 字就是構造民族傳說的元素之一。民族主義者罔顧 卐 字傳統的好運含義，從希臘神祗到佛教都有涉指 卐 字等事實，直稱 卐 字是雅利安人種族延續，從古到今都棲居當地的證據。1920 年，希特拉採用傾斜 45° 右旋的 卐 字為納粹黨符號後，卐 字從此得到極權官方認證，到 1933 年，民間甚至不能亂用 卐 字。在強而有力、鋪天蓋地的政治宣傳下，納粹軍旗、列陣圖案、軍服徽章，全都有 卐 字圖像，卐 字的地位幾可等同於希特拉。

戰後德國立法，公開展示納粹 卐 字或納粹敬禮均是犯罪，卐 字遂成國際社會禁忌，以避免觸及猶太人歷史傷痛。可是，隨著新民族主義在世界各地蠢蠢欲動，納粹 卐 字再次成為少數人士表達暴力與種族主義的符號，沒有人知道會為我們的現代文明帶來怎樣的衝擊—— 一切回到施利曼挖掘特洛伊古城一刻，如果他沒有發掘出 卐 字文物，這一段文化史又會如何發展？