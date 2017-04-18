4月18日
法國第五共和應該終結？
陶傑：杜林普的傲慢
把 卐 字傳入德國的男人
說的是日本製，靠的卻是外勞
無關快樂的 7 種笑
舊書有一種甚麼味？
禮物
方俊傑：「謝謝你，在世界角落中找到我」——同情定反感？
紅眼：總有一件永遠收在櫃桶底的衫
Eric Chan：何謂準時？

把 卐 字傳入德國的男人

A+A-
德國商人暨業餘考古學家施利曼（Heinrich Schliemnn）。

在二戰以後，納粹德國所用、傾斜 45° 右旋的「卐」字標誌（Swastika）幾乎等同惡魔符號，帶有沉重的歷史創傷含義，散發邪惡感覺。究竟 卐 字如何傳入德國？納粹又為何採用 卐 字作代表符號？原來，一切可以由德國商人暨考古學家施利曼（Heinrich Schliemann）對荷馬史詩的著迷說起。

從荷馬到 卐 字

從小被荷馬史詩「伊里亞德」（Iliad）吸引的施利曼一直相信，古詩中的特洛伊城曾經存在於世，絕非傳說，而那場著名的「木馬屠城」也非虛構。長大後，他因經商發達，有了餘錢，便毅然放棄從商，投身考古，多番遊走地中海國度，尋覓那座遠古城市。施利曼為了證實特洛伊城的確存在，真的去得好盡。他不但在巴黎鑽研考古，更熟讀荷馬的詩句，從字裡行間中挑出與現實對應的地方，全心全意的摸索。

在 1871 年，施利曼終於達成夢想，在土耳其的愛琴海海岸發掘特洛伊古城——雖然後人指他挖出來的古蹟比荷馬所載更早上千年，不屬特洛伊城時代，但是此舉令他一舉成名。而且，除了夢想古城，他更在遺跡發現了塑造 20 世紀歷史重要部分的意外東西：卐 字符號。當他以粗暴的爆破方式挖掘時，他逐漸揭露了幾千年歷史內各階段的古城，而當中收集到的陶瓷雕塑中，至少 1,800 件刻有大致雷同的 卐 字圖案

施利曼發掘到的歷史文物中，有
施利曼發掘到的歷史文物中，有不少 卐 字圖案。 圖片來源：wikicommons

隨著施利曼的考古工作在世界多處繼續進行，刻上 卐 字的文物陸續出土，卐 字亦陰差陽錯變成榮華貴富的吉利符號，傳入美國德國等地。據 BBC 報道，可口可樂、男女童軍，就連美國軍服也用過 卐 字，但當在納粹強行奪去 卐 字的使用權後，卐 字的意味截然轉變，變成「雅利安人」（Aryan）的代表。

納粹如何強搶 卐 字？

美國記者 Lorraine Boissoneault 在 Smithsonian Magazine 刊文指出，歷史上所謂「雅利安人」本來並非一種族類別，只是印歐語系使用者的泛稱。然而，隨著優生學興起，一些雅利安人則開始塑造屬於自身的「種族身分」，由遠古追溯到當代德國；文士亦相繼把德國人與雅利安人扣上關連，後來因發表「人種不平等論」而著名的戈平瑙（Arthur de Gobineau）更宣稱「雅利安人應主宰種族」。極端民族主義愈演愈烈，最終引發悲劇。

nazi
納粹少年軍步操情況。 圖片來源：ushmm

期間，有雅利安民族主義分子開始有野心地編織民族故事，由德國人施利曼發現的 卐 字就是構造民族傳說的元素之一。民族主義者罔顧 卐 字傳統的好運含義，從希臘神祗到佛教都有涉指 卐 字等事實，直稱 卐 字是雅利安人種族延續，從古到今都棲居當地的證據。1920 年，希特拉採用傾斜 45° 右旋的 卐 字為納粹黨符號後，卐 字從此得到極權官方認證，到 1933 年，民間甚至不能亂用 卐 字。在強而有力、鋪天蓋地的政治宣傳下，納粹軍旗、列陣圖案、軍服徽章，全都有 卐 字圖像，卐 字的地位幾可等同於希特拉。

戰後德國立法，公開展示納粹 卐 字或納粹敬禮均是犯罪，卐 字遂成國際社會禁忌，以避免觸及猶太人歷史傷痛。可是，隨著新民族主義在世界各地蠢蠢欲動，納粹 卐 字再次成為少數人士表達暴力與種族主義的符號，沒有人知道會為我們的現代文明帶來怎樣的衝擊—— 一切回到施利曼挖掘特洛伊古城一刻，如果他沒有發掘出 卐 字文物，這一段文化史又會如何發展？

相關新聞

祆教信奉馬茲達為唯一真神。創造神亦是至善之神。

祆教觀念如何影響西方？

美洲原住民各部落之間的基因配對吻合度相當高，卻與亞洲人種差異甚大，間接證實白令陸橋滯留假說。　圖片來源：G. Mülzel

美洲第一批移民

土耳其東南部出土的哥貝力克石陣為現存最古老的文明古蹟。　圖片來源：iStock

史上第一座城市的誕生

牙齒檢驗發現，史前尼安德特人有肉食派也有茹素者。　圖片來源：路透社

史前人類的餐單

Historic England 圖片。

反常葬禮史

二戰期間被迫害的猶太人絕非持武軍警。

10 齣電影認識二戰猶太人劫難

Heinrich Himmler

回到迫害猶太時代：吞併警力濫殺濫捕的納粹親衛隊

嚴格而言，美國內戰不是內戰？

曖昧的內戰概念史

本月熱門

Cute cat and his owner

貓奴喜訊：你的地位要比貓糧高

shutterstock_366510518

草食日本：風俗業也捱不住？

官方認證：丹麥人最幸福，包括嬰兒。

丹麥嬰兒憑甚麼不愛哭？

bloody_mary

陶傑：她只做了九天女王


昨日要聞
  1. 陶傑：聯合航空的災難公關課
  2. 美國千禧世代：老婆還是在家好
  3. 從頭溶掉你著完的 fast fashion
  4. 輸在起跑線，永遠無翻身？
  5. 人之水滴之十三瞞徒
  6. 人不是電池，無需刻意正負向的
  7. 30 年玩具收藏家：平價造就經典玩具
  8. 包大人：關公災難與人無尤
  9. Chester Ho：數據新聞與開放數據
  10. 方俊傑：「海賊大亨」——老闆管理下屬的天書
星級話題
親子|企業管理|旅遊|戰爭|工作|太空|奧運|記憶|board game|社交|Brexit|傳媒|糧食|里約奧運|敍利亞|年輕人|環保|google|學習|全球暖化|英語|房屋|意大利|希拉莉|網絡|科學|單身|消費|歐盟|美國總統|眼疾|移民|藝術|伊斯蘭|品牌|食物|污染|特首|難民|兩性|生態|失業|科技|日劇|納粹|人工智能|瑞典|非洲|中東|挪威|西班牙|哲學|特朗普|自由|共和黨|民主||特首選舉|性愛|逃稅|足球|宗教|澳洲|研究|樓市|歷史|文學|大數據|梁振英|閱讀|潮流|城市|智能手機|恐怖主義|社交媒體|Netflix|企業|女性|貧富懸殊|廣告|曾俊華|生物學|小說|遊戲|倫敦|醫療|企業家|投資|出版|AI|桌遊|大腦|建築|恐怖分子|機械人|考古|教育|台灣|公投|總統|英超|脫歐|毛澤東|家長|愛情|NASA|杜林普|城市規劃|心理學|App|ISIS|金融|香港|氣候變化|林鄭月娥|音樂|動物|奧巴馬|設計|大選|電影|商業||創業|情緒|美劇|衣著|攝影|恐襲|第二次世界大戰|全球化|子女|語言|反恐|時裝|結婚|健康飲食|飲食|希特拉|生活|運動|基因|丹麥|Startup|美國大選|經濟|北韓|時尚|Facebook|插畫