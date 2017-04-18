4月18日
法國第五共和應該終結？
陶傑：杜林普的傲慢
把 卐 字傳入德國的男人
說的是日本製，靠的卻是外勞
無關快樂的 7 種笑
舊書有一種甚麼味？
禮物
方俊傑：「謝謝你，在世界角落中找到我」——同情定反感？
紅眼：總有一件永遠收在櫃桶底的衫
Eric Chan：何謂準時？

陶傑：杜林普的傲慢

A+A-
圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

朝鮮半島局勢緊張，舉世旁觀。

70 年代美國左翼女作家蘇珊宋塔有著名論文：「旁觀他人的痛苦」。現在狂人總統準備出手轟炸北韓，對於西方反杜林普的左翼知識份子，形成了道德上的「 悖論」（Paradox）。

因為狂人杜林普早被西方自由知識份子定性為「現代版希特拉」。現在「希特拉」果然要侵略了，但「受害人」不是波蘭和捷克，也不是猶太人，而是左派共產主義理想的巔峰領袖金正恩將軍。

在西方左派幾十年的課本「論述」裡，兼而兩年來對杜林普形成的仇恨，他們無法為「希特拉」侵略東北亞拍手叫好，但又一時難以聲援金正恩將軍。一夜之間，所謂「雞蛋與高牆」的理論，就此破產。

本來真正的受害人，應得大愛聲援的，無可置疑是長期饑餓卻又被西方制裁而命運更慘烈、打起仗來亦必先做砲灰的 2,500 萬北韓平民。

所謂雞蛋與高牆，本來「雞蛋」就是由金正恩將軍全權控制和代表的北韓平民了。但這籃子雞蛋，看來好像有點問題。西方「知識份子」也從來沒有對北韓人的生命，像維護巴勒斯坦人民一樣的維護過。或許在他們的眼中，以色列比北韓邪惡十倍。

如此一來，在邏輯上，則必須反對杜林普這個希特拉軍事侵略了。但是至今為止，我看不見有西方左派舉行反杜林普出兵東北亞、欺壓朝鮮人民的遊行示威。美國人既然沒有帶頭，香港的泛民與民建聯自然也沒有膽量像聲援斯諾登一樣，跑去花園道美國領事館叫囂。

What the hell is going on?

另一爆笑的看點，就是中國人的態度了。

美帝頭子大軍鎮壓東北亞，本來凡炎黃子孫有記憶而有血性者，即使金正恩核爆，一時冒進而不聽中國話，在「鮮血形成的友誼」的國際共產主義事業大局裡，金正恩將軍的性格問題只是「人民內部矛盾」。美國主義到處耀武揚威才是「敵我矛盾」。

但是奇怪了：美國打到頭頂來，網路上許多中國人卻真心享受「中美聯手力壓金正恩」的一份奇怪的民族榮耀。能有機會「中美聯手」、「與美國平起平坐」，此一尊嚴，高於一切。我忽然明白為何金正恩將軍對中國的怨恨。

而狂人杜林普也很聰明地用一塊佛羅里達的莊園的巧克力蛋糕，以一句「我喜歡習主席」，成功操控了中國人的情緒。他深明其中對美國的戀慕、憂怨、恐懼、自大，加上一點點斯德哥爾摩症候群，杜林普出手點穴，令中國人感到「杜林普也向我們示好了」的空前歡欣，而成功進一步分化了北韓與中國。

「新希特拉」到處軍事擴張，他很傲慢，他看不起你——他看不起左派知識份子，看不起穆斯林，看不起墨西哥人和黑人。他的驕傲原來不無道理。

相關新聞

圖片來源：路透社

陶傑：向中國亮劍

圖片來源：路透社

金正恩的獨裁式理性

美國國務卿蒂勒森到訪南北韓交界板門店，表示有必要時將對北韓先發制人。　圖片來源：路透社

美國應否入侵北韓？

普京之野望。　圖片來源：路透社

普京的雙重西方政策

圖片來源：路透社

陶傑：美國的長勝本錢

21 世紀感嘆號推手。

感嘆號的濫觴與濫用

非典型恐怖主義國家頭目？　圖片來源：路透社

北韓暗殺手法演變史

金正恩若真是暗殺的幕後黑手，出動化武又是甚圖片來源：路透社

金正男之死：何解要用 VX 劇毒？

本月熱門

Cute cat and his owner

貓奴喜訊：你的地位要比貓糧高

shutterstock_366510518

草食日本：風俗業也捱不住？

官方認證：丹麥人最幸福，包括嬰兒。

丹麥嬰兒憑甚麼不愛哭？

bloody_mary

陶傑：她只做了九天女王


昨日要聞
  1. 陶傑：聯合航空的災難公關課
  2. 美國千禧世代：老婆還是在家好
  3. 從頭溶掉你著完的 fast fashion
  4. 輸在起跑線，永遠無翻身？
  5. 人之水滴之十三瞞徒
  6. 人不是電池，無需刻意正負向的
  7. 30 年玩具收藏家：平價造就經典玩具
  8. 包大人：關公災難與人無尤
  9. Chester Ho：數據新聞與開放數據
  10. 方俊傑：「海賊大亨」——老闆管理下屬的天書
星級話題
Startup|桌遊|語言|恐怖分子|企業管理|眼疾|全球暖化|年輕人|宗教|商業|梁振英|創業|非洲|出版|App|學習|音樂|歐盟|教育|美國大選|時裝|生物學|意大利|城市|糧食|民主|大數據|遊戲|消費|美劇|瑞典|香港|旅遊|失業|考古|智能手機|廣告|敍利亞|英超|親子|性愛|食物|共和黨|結婚|插畫|Netflix|太空|電影|美國總統|澳洲|奧運|中東|貧富懸殊|家長|女性|特首|研究|氣候變化|衣著|杜林普|社交|歷史|社交媒體|特朗普|英語|文學|挪威|時尚|醫療|毛澤東|人工智能|企業|藝術|總統|單身|網絡|自由|設計|伊斯蘭|全球化|Facebook|動物|Brexit|ISIS|第二次世界大戰|難民|哲學|AI|城市規劃|科學|建築|希特拉|日劇|納粹|反恐|子女|飲食|企業家|情緒||金融|NASA|兩性|工作|品牌|脫歐|環保|攝影|林鄭月娥|生態|台灣|西班牙|愛情|污染|科技|傳媒|恐襲|丹麥|足球|投資||閱讀|運動|生活|小說|倫敦|大選|board game|經濟|北韓|基因|潮流|google|房屋|移民|健康飲食|機械人|大腦|奧巴馬|恐怖主義|記憶|公投|里約奧運|樓市|曾俊華|特首選舉|逃稅|心理學|希拉莉|戰爭