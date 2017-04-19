鄭立：BANG！—— 一隻好似三國殺的遊戲

4月19日
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bang在公元 2008 年的時候，有一個遊戲推出了，叫作三國殺，那個遊戲簡單來說就是一個大家隱藏身份互剿的遊戲。而不久之前的 2002 年，在四大文明古國的意大利，有一個很類似的遊戲推出，就叫作「BANG！」，遊戲方式和三國殺非常相似，不過三國殺很有創意的使用了三國題材，而「BANG！」則使用了西部牛仔當題材，故此，這個遊戲就是「三國殺」的西部牛仔版。

在「BANG！」這個遊戲中，你身處於 19 世紀的美國西部，每個玩者扮演一個槍手，這些槍手有三種陣營，分別是「差佬」，「賊」和「無間道」。

bang2
角色牌

差佬有階級之分，由一個公開身份的華探長，加一群隱藏身份的便衣組成，他們的目標就是殺光所有差佬以外的人。比起階級分明的差佬，所有賊都是平等的，不分你我高低，目標就是將華探長正法。最後的是無間道，無間道既不是差佬也不是賊，他要先殺光賊再殺光差佬，剩下他一個生存才叫贏，當然難度也是最高的。跟三國殺的甚麼主公忠臣賊臣內奸很像吧？

每個玩者都會抽取一個角色，角色有特異功能，例如把閃避牌當子彈射出去，或者體內內置機關槍，一回合可以射出多枚子彈之類。跟三國殺很像吧？雖然人家叫作「殺」不叫子彈。

每個玩者有一定的 HP ，HP 用光就會死掉，然後向眾人展示身份。遊戲很簡單，大家每回合抽牌，出牌。出牌可以是攻擊你身旁的其他玩者，而其他人也可以出牌閃避，當然除了華探長之外大家都身份不明，所以你也很有可能誤傷盟友。除了最基本的攻防牌外，還有可以增強性能的裝備，以及補血，派牌給全世界這些，跟三國殺很像吧？

之所以這麼相似，有可能是因為作者玩了三國殺之後，乘時光機回 2002 年開發出這遊戲也說不定。事實上，也不一定是時光機，如果你相信「推背圖」之類的預言，就相信人類可能對未來有預知能力，故此作者也可能是利用預知能力？

可能你會覺得，明明三國殺才是「BANG！」的三國版吧？原因很簡單，就是雙重標準。如果你是熟悉中國國情的人，就應該要明白，只要在中國發生的任何東西，雙重標準是必須的。比方說，一般國家的貿易關係是互惠，但在中國，如果中國向你買東西，那中國就有恩於你，因為她給錢你賺。而你向中國買東西，也是有恩於你，因為她提供了你需要的商品。

那為甚麼她向你買東西，不是你提供她需要的商品；而你向她買東西，不是給錢她賺呢？答案就是雙重標準。故此，「BANG！」是三國殺，規則原始的西部牛仔版，而三國殺則是一個玩法接近的創新遊戲，明白就好。有人說 21 世紀就是中國人的世紀，如果這是真的話，我相信大家要習慣這種思考方式。

以上圖片取自 boardgamegeek.com
※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
鄭立 今晚Board野夜唔夜呀

鄭立，Cheng Lap，香港人。從不被寄望的職校生到取得香港中文大學比較史學碩士，曾任教職，後轉行創辦公司並開發電腦遊戲「民國無雙」。長於議題思辨、邏輯推演，評析經濟與政治局勢。現於香港「明報」，台灣 udn 「鳴人堂」專欄，以及 PTT 論壇發表文章。著有「有沒有 XXX 的八卦」。作者臉書：Cheng Lap。

https://www.facebook.com/leglory1988

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