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你是早鳥還是夜貓，天註定？

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縱使人人明白「早睡早起身體好」的道理，不少人還是醉心黑夜，喜當夜貓。原來每一個人身體都有屬於自己的生理時鐘——準確來說，是「時型」（chronotype）又或「晝夜節律」（circadian rhythm），決定人清醒與渴睡的時間。雖然你是聞雞起舞的早鳥，還是晝伏夜出的夜貓，早有註定，想改變？也不是沒辦法。

早鳥還是夜貓，天註定？

德國慕尼黑大學（Ludwig Maximilian University）的睡眠專家 Till Roenneberg 在其著作指出，每個人的生理「時型」最主要是受基因影響，換句話說，你慣於何時睡眠夢醒，都與基因有關。而人的時型主要分三種：早、中、晚，分別對應早睡早起者、於適中時間睡眠與普通人及通宵達旦的夜鬼。如果你早於「自然醒」的時間起床，就會體驗到「社會性時差」（social jet lag），以疲態度日。

Business Insider 報道中，美國聖地牙哥加州大學時間生理學家 David Welsh 博士亦指出，當你查看人口普查資料，就會發現社會的時型分布比例。大部分人擁有「平均」的時型，有些則起床較早較遲，而一小部分人則會日上三竿，各種時型之間沒有明確分野，但絕非「感覺」而已。

根據過去科研，基因與時型息息相關，有些基因甚至會主宰個人最具生產力的時間，但由於基因繁多，許多與睡眠有關的基因在近年才被發現。而且，時型隨性別而變化。普遍來說，對比女性，男性的時型較晚，通常較夜入睡；大部分人時型橫跨 7 至 9 個小時，但也有人更長或更短。

為何大家都是人，但生理時鐘各異？Till Roenneberg 以「進化論」切入解釋：在人類進化過程中，每人有不同的睡眠時間，是一種生存優勢，讓某些人在夜間保持警覺，看守族群，以防掠奪者或野獸搶劫食物。生理時鐘隨年歲而改變，小孩的時型較早，長大後愈來愈後，原來也是進化遺產。Roenneberg 留意到，時型多於 20 歲時移後，對應了人類運動能力達致最高峰之時，因此，體態最健壯之士可負守夜之責。

靠人力糾正生理時鐘？

基因論有助我們理解早鳥與夜貓的根源，但亦彷彿命定地告訴我們要接受生理命運。究竟人力有沒有辦法糾正自己的生理時鐘？David Welsh 認為，日光讓人清醒，黑暗使人渴睡，因此，增加身體的日曬時間是可利之法：首先在晨間至少接觸日光半小時，然後讓身體在日間盡量吸引最多的自然光，到晚間避開光源，跟從這節奏，那麼身體就會自行調節時型。

話雖如此，理論與實踐總有落差，有時候，生理時鐘就是改變不了。David Welsh 的理論在實驗室有效，條件卻在現實難以複製。Till Roenneberg 也道明，大多數人都是被鬧鐘吵醒，早於自己的「自然醒」時間，所以，上班族烏眉瞌睡，很多時絕非他們之過。

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