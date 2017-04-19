4月19日
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人類文明之「火」

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火：人類文明基石。

文明的歷史，就是人類駕馭火的故事。國家地理頻道「人類起源」（Origins: The Journey of Humankind）系列「文明星火」（Sparks of Civilization）就斷言：人是火之物種。文明之炬的火種，燃點於以下幾個關鍵時刻：

12,000 年前：火族興起

上一次冰河紀結束之時，亦是文明星火之始。動物界中，唯有人類掌握馭火術，在「紅花」（Red Flower）保護下，人類由獵物變成捕獵者，種族繁衍開始加劇。後來烤火煮食出現，既開拓了食物來源，減少咀嚼生食時間，又提高了營養水平，人類腦部此時逐漸培育增大，女性盆骨一時不敷應用，導致生育困難。助產的需要促成人類發展出互助社群，族群之間又分享火源與食物，交流融合之下，人類日益壯大。

出土於西伯利亞的青銅時代器物。
出土於西伯利亞的青銅時代器物。

6,000 年前：青銅時代

幾百萬年來，石器一直是史前人類的維生工具；當鍛冶術興起，人類以火操縱金屬形態，銅錫合金取代原始石器，逐步完善農具與器物，生產效率因而大幅提升，改善了人類的物質生活，信史亦由始起。其後西臺（Hittite）冶鐵技術流傳世界各地，鐵器時代進一步刺激了生產力及殺傷力，技術方面是劃時代的創新，影響方面則是鞏固了農業結構與階級社會。人類創造工具，工具塑造人類，這一切都有火的蹤跡。

南宋時期，金朝以火藥作武器，開啟熱兵器時代。
南宋時期，金朝以火藥作武器，開啟熱兵器時代。

公元 1232 年：熱兵器面世

金朝末年，蒙古拖雷大敗金兵 15 萬人，同年兩度圍攻汴京，最終為蒙古與南宋聯軍所滅。金兵垂危對抗蒙古圍城之際，發展出投射火藥的戰略。當時煙花早已普及，但未曾有人將硫（sulphur）、碳（carbon）、硝酸鉀（saltpeter）及松脂（pine resin）混合製成爆炸物並用作武器。滅金之後，蒙古即掌握了火藥技術，並隨西侵中亞、歐洲沿路散播。時至今日，現代戰爭仍然屬於熱兵器時代。

1666 年倫敦大火模擬現場。
1666 年倫敦大火模擬現場。

公元 1666 年：倫敦大火

17 世紀中葉，倫敦雖是商業大都會，但城市規劃仍然落後，衛生惡劣，木屋鱗次節比，1666 年一場大火將弊端暴露無遺，同時亦成為解決問題的契機。大火源自一間麵包舖，波及周圍木造建築，手動水泵派不上用場，居民用水桶潑水救火，無助撲滅火勢。倫敦大火燒足 3 日，13,500 間房屋、87 間教堂、44 家商會、監獄、海關、皇家交易所等毀於一炬，但倫敦亦得以藉此重新規劃城市，一併解決衛生、消防等方面的積弊，其後更為歐洲不少城市參考模仿。

Robert Goddard
1926 年，美國科學家 Robert Goddard 試射液體燃料火箭。　圖片來源：NASA

1920 年代：火箭升空

美國科學家 Robert Goddard 是太空探索先驅，早於 1920 年代便在新墨西哥州試驗發射火箭，歷經多次實驗失敗後，終於研發出液體火箭發動機（Liquid Propellant Rocket Engine），成功試射史上第一枚火箭升空。Robert Goddard 的研究成果發表後，卻被用於研製導彈，由德國 V2 到初期州際導彈，一概沿用液體燃料推進系統；乃至近代太空競賽，都離不開燃燒作用。火令人類駕馭地面，亦讓人類脫離地面。

美國國家點燃實驗設施正試驗將激光聚焦一點以引發核聚變效應。　圖片來源：NIF
美國國家點燃實驗設施正試驗將激光聚焦一點以引發核聚變效應。　圖片來源：NIF

未來：人造太陽

美國國家點燃實驗設施（National Ignition Facility）正試驗以激光引發核聚變效應（nuclear fusion）。佔地 3 個足球場的激光裝置，將 192 道激光聚焦於指尖大小的氫燃料球，目的在於仿效太陽，以高溫高壓將兩個正向原子強行融合，從而釋放比激光更大的能量。現時已實現「燃料增益」，即燃料輸出能量高於吸收能量，下一步是達致系統總增益，一旦成功應用，系統就能製造源源不絕的無污染能源，最終邁向人造太陽。

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