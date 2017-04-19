多少糖足以危害健康？

在去年底，具物理學背景的調查記者 Gary Taubes 新書 The Case Against Sugar 出版不久，便得到各大英文媒體青睞，書評不絕。Taubes 審視糖攝取的科研歷史，宣稱糖本身就與肥胖症有直接關係，在「生理學、新陳代謝、內分泌上影響身體」，並非如世衛保守所指「肥胖與過重是源自卡路里攝取與消耗不平衡所致」。他指控製糖業界收買及資助研究：自 70 年代起，好些研究把飲食對健康的危害歸咎於脂肪，轉移焦點，致使美國科學界忽略先前有關糖與疾病的證據，更沒有再斥巨資於糖與健康的臨床研究。

另一方面，有學者卻質疑 Taubes 的論述並未有公正審視個別研究的質量，反駁即使如 Taubes 所指控的科學家 Ancel Keys 有利益衝突，但不代表其研究就是「壞科學」。而據哥倫比亞大學公共健康歷史學者 David Merritt Johns 表示，Taubes 曾引用 John Yudkin 研究，但後者卻受飲食業界資助，如是者其亦逃不開利益衝突的質疑。

然而，在 The Case Against Sugar 出版的數月前，「美國醫學會期刊——內科學」（JAMA Internal Medicine）已有論文揭發，在 1967 年哈佛的一支研究團隊，暗地收受糖研究基金會資助，在著名醫學期刊「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）表示心臟疾病與糖無關，而膽固醇及脂肪則與心臟疾病高度相關，把後來的研究焦點引導至脂肪吸收。

屢獲科學新聞報道獎項的科學記者 Julia Belluz 多次在 Vox 媒體撰文解釋不能盡信新醫學研究，所有的研究都涉及某程度偏見和缺憾，在同一項問題上，往往要基於大量的研究才能得出真相，那麼到目前為止，攝取多少糖才足以危害健康？

美國國家醫學院（Institute of Medicine）並未有發表過建議糖容許攝取量。不過據哈佛醫學院最新整合的資料，現時美國成人每日平均攝取約 24 茶匙（1 茶匙等於 5 毫升容量），相當於 384 卡路里，而每人每日不應攝取多於 9 茶匙或 36 克的糖，接近一罐 330 毫升汽水的含糖量。這標準是基於對心臟疾病的影響。

哈佛醫學院營養學教授 Frank Hu 表示，已有足夠文獻記載過量攝取糖分引發肥胖及糖尿病，但令人驚訝的是糖與心臟疾病的關係。基於一項歷時 15 年的追蹤研究，發現 17% 至 21% 的卡路里是來自糖分的人，相比於 8% 來自糖分的人，前者有 38% 較高的風險死於心血管疾病。

雖然醫學界目前並未完全掌握糖如何影響心血管健康，或經多種間接關係影響。例如高糖會增加肝臟負荷，Hu 教授解釋：「肝臟以相同的方式處理代謝酒精和糖分，並轉化碳水化合物至脂肪。」日積月累之下，這可引致過量積累脂肪，導致脂肪肝，從而引發糖尿病及患上心血管疾病的風險。

吸收過量添加糖也會引致血壓上升及增加患上慢性炎症（chronic inflammation）的風險。相較固體食物中攝取卡路里，流質的汽水更容易讓人不自覺過量攝取卡路里，繼而引致肥胖，肥胖也與心臟疾病息息相關。

英語的「bittersweet」把這種「口蜜腹劍」的糖形容得維妙維肖。英國將於明年 4 月開始徵收「糖稅」，假若沒有政策的允許，都要愛甜愛下去，到時市民和商家便要乖乖付糖稅。不過，就像煙稅、膠袋稅，每當政府打算以稅項勸退市民時，總會有人出來潑一大盆冷水，說是成效定必不彰，但難得英政府有姿勢，後人可再藉之驗證實際果效，總不是壞事。