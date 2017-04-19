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多少糖足以危害健康？

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在去年底，具物理學背景的調查記者 Gary Taubes 新書 The Case Against Sugar 出版不久，便得到各大英文媒體青睞，書評不絕。Taubes 審視糖攝取的科研歷史，宣稱糖本身就與肥胖症有直接關係，在「生理學、新陳代謝、內分泌上影響身體」，並非如世衛保守所指「肥胖與過重是源自卡路里攝取與消耗不平衡所致」。他指控製糖業界收買及資助研究：自 70 年代起，好些研究把飲食對健康的危害歸咎於脂肪，轉移焦點，致使美國科學界忽略先前有關糖與疾病的證據，更沒有再斥巨資於糖與健康的臨床研究。

the case against sugar另一方面，有學者卻質疑 Taubes 的論述並未有公正審視個別研究的質量，反駁即使如 Taubes 所指控的科學家 Ancel Keys 有利益衝突，但不代表其研究就是「壞科學」。而據哥倫比亞大學公共健康歷史學者 David Merritt Johns 表示，Taubes 曾引用 John Yudkin 研究，但後者卻受飲食業界資助，如是者其亦逃不開利益衝突的質疑。

然而，在 The Case Against Sugar 出版的數月前，「美國醫學會期刊——內科學」（JAMA Internal Medicine）已有論文揭發，在 1967 年哈佛的一支研究團隊，暗地收受糖研究基金會資助，在著名醫學期刊「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine表示心臟疾病與糖無關，而膽固醇及脂肪則與心臟疾病高度相關，把後來的研究焦點引導至脂肪吸收。

屢獲科學新聞報道獎項的科學記者 Julia Belluz 多次在 Vox 媒體撰文解釋不能盡信新醫學研究，所有的研究都涉及某程度偏見和缺憾，在同一項問題上，往往要基於大量的研究才能得出真相，那麼到目前為止，攝取多少糖才足以危害健康？

美國國家醫學院（Institute of Medicine）並未有發表過建議糖容許攝取量。不過據哈佛醫學院最新整合的資料，現時美國成人每日平均攝取約 24 茶匙（1 茶匙等於 5 毫升容量），相當於 384 卡路里，而每人每日不應攝取多於 9 茶匙或 36 克的糖，接近一罐 330 毫升汽水的含糖量。這標準是基於對心臟疾病的影響。

哈佛醫學院營養學教授 Frank Hu 表示，已有足夠文獻記載過量攝取糖分引發肥胖及糖尿病，但令人驚訝的是糖與心臟疾病的關係。基於一項歷時 15 年的追蹤研究，發現 17% 至 21% 的卡路里是來自糖分的人，相比於 8% 來自糖分的人，前者有 38% 較高的風險死於心血管疾病。

雖然醫學界目前並未完全掌握糖如何影響心血管健康，或經多種間接關係影響。例如高糖會增加肝臟負荷，Hu 教授解釋：「肝臟以相同的方式處理代謝酒精和糖分，並轉化碳水化合物至脂肪。」日積月累之下，這可引致過量積累脂肪，導致脂肪肝，從而引發糖尿病及患上心血管疾病的風險。

吸收過量添加糖也會引致血壓上升及增加患上慢性炎症（chronic inflammation）的風險。相較固體食物中攝取卡路里，流質的汽水更容易讓人不自覺過量攝取卡路里，繼而引致肥胖，肥胖也與心臟疾病息息相關。

英語的「bittersweet」把這種「口蜜腹劍」的糖形容得維妙維肖。英國將於明年 4 月開始徵收「糖稅」，假若沒有政策的允許，都要愛甜愛下去，到時市民和商家便要乖乖付糖稅。不過，就像煙稅、膠袋稅，每當政府打算以稅項勸退市民時，總會有人出來潑一大盆冷水，說是成效定必不彰，但難得英政府有姿勢，後人可再藉之驗證實際果效，總不是壞事。

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