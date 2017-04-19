中朝關係：打臉不難，但翻臉很難

4月19日
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圖片來源：路透社
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朝鮮半島戰雲密布，兩陣互相嗆聲。美國派出航母震懾，又揚言忍無可忍，必要時會採取行動；北韓再度試射導彈，表示「將進行更多試驗，每周、每月、每年都會有」，並威脅若美國動手將致全面戰爭。中國足以左右大局，如今卻進退維谷：不滿金正恩任意妄為，想教訓這位「老弟」，又怕其政權被倒，最終禍及己身。

中方對北韓的矛盾心態，在兩國邊境最能體現。北韓長年遭外交隔離，幾乎完全仰賴中朝貿易支撐經濟。近四分三的交易，均是經鴨綠江到遼寧省丹東市。該市古樓子鄉的砬子溝村，則因位處鴨綠江狹窄的支流河畔，遂便於兩國人民互動，甚至進行非正式商業交易。近日局勢變得緊張，卻仍有中國食店東主划船渡河，向北韓士兵買頭山羊，或有北韓平民到河中採集青口，可見在地緣及經濟上，兩地關係密不可分。

縱然北韓普遍貧困，但由於難以逃過監控及武裝邊境人員、擔憂留在北韓的家人遭受迫害、以及害怕遭中國當局遣返，故在相對穩定的時期，較少叛北者會穿越中朝邊界。不過，現時朝鮮半島如箭在弦，情況不可同日而語。買羊的王姓店東表示：「假如開戰，北韓人會在這裡直接游過來。」另一名村民亦直言：「一切取權於政治形勢。換作我是他們（北韓人），假如平壤倒台，我會第一個逃走。」而這正是中國的兩難。

分析指，習近平從未與金正恩正式會面；北韓被指暗殺金正男後，中方即禁止進口北韓煤炭；上周又警告北韓勿再核試，否則加強經濟制裁；而北韓亦曾批中方「隨美國調子起舞」；另有消息指，習近平與杜林普會面後，北韓拒絕讓核問題特使武大偉來訪。外界憂慮兩國關係變差，中國或會調轉槍頭。然而，中方再有不滿，卻更怕把北韓迫得太緊，促使金氏王朝覆亡，令數百萬北韓人越境尋求庇護，也使中國與南韓失去地理上的緩衝，對自身構成威脅。

當下，全球密切關注局勢發展，害怕這次真要「打到嚟」。不過，在接壤北韓的丹東市，氣氛依然平靜，邊境未見加強佈防的明顯跡象。上周五，市內亦有舉行金日成壽辰的慶祝活動，該市的高級黨員、多市的外交團及北韓使節均有參與。有出席的中方人員表示：「中朝是患難與共的兄弟。你是可以說現時情勢緊張，但雙方就像魚和水，是切肉不離皮的關係。」

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