潘度琳：「樹大招風」的三大賊王

去年我看了很少港產片，也很少談港產片。一來覺得沒甚麼很吸引我的戲碼，二來覺得買票比以前難 （明明說票房失利啊），但「樹大招風」卻是一套我第一時間入場觀看的電影。

看完果然沒有半點失望。

關於此電影的影評多不勝數，有關賊王的隱喻，對九七前的眷戀，時移勢易的感慨等已被影迷廣泛討論。於我而言，此電影最吸引的一定是三位主角的演技。葉國歡 （葉繼歡）、卓子強（張子強）、季正雄（季炳雄）都是香港人熟識的，雖然從未與這些人擦身而過，但從報道和相片中我們已不經不覺對他們的事變得瞭如指掌——特別是葉國歡紮馬拿著 AK47 駁火的一幕，實在勾起不少觀眾驚心動魄的回憶。戲中的葉國歡企圖從商以淡化不堪過去，但發現行正途比打劫還要複雜，做「正當」生意最後卻變成應付貪污腐敗官員的遊戲，這樣的生活比起拿槍搵食更力不從心，令他也漸漸想回到過去。看得出任賢齊很努力投入角色，但要飾演這個曾經人人喊打的賊王，似乎外表和演繹也過份乖巧，他的聲線總是那麼柔和，臉上帶笑，與葉的凶悍形象大相逕庭，作為觀眾我很難投入。

林家棟扮演季正雄，深沉而冷竣。一刀刀捅進別人的腹部，望見血流如注而毫無懼色，似乎這才是吃那口大茶飯的真相。林能夠得獎我絕不意外，他的演技無疑較另外兩主角稍勝一籌，但更重要的是他有種令人心寒的氣場。別人說他做戲本來就是皮笑肉不笑，因此與這角色是絕配，但我覺得他的致勝關鍵是能夠完全放開自己去演繹一個走投無路的壞人。貪，沒有貪最多；奸，也沒有奸到最尾，有如每個活在天台屋的香港人一樣，活在夾縫之中，想像這樣的心情也許比較容易揣摩角色。

季正雄是抑鬱而且多疑，卓子強則是完全相反。三個賊王入面，以他和葉最為有名，因為他本來就是個喜歡出風頭的人，而陳小春那種貪錢又招積的笑容演得完全稱職。 陳小春本來就是這樣的性格啊——富有、出名、有政協銜頭，是有權有錢的典範，在他人生春風得意時扮演最頂峰的卓子強是最適合不過。卓子強架著法拉利在天橋上飛馳，上面綁著一個個裝滿鈔票的紅白藍大袋，可笑到極點。有些人為惡，純粹想要錢，但以惡俗的品味來恥笑這個世界，是一種更深層次的惡。

關於張子強的花邊新聞有很多，有人說他跟綁架案中的富商有很多交流，富商曾經勸導張卻沒有成功，最後他在獄中寫信寫詩，似是後悔昔日的癲狂。電影在這方面的落墨很少，但作為一個經歷過香港最腥風血雨年代的小市民，最想看的還是這些江湖傳聞的真偽吧。