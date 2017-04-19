4月19日
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陶傑：還多了一個等候黎明的地方

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圖片來源：路透社
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土耳其公投修憲，令獨裁者埃爾多安可以執政到 2029 年。土耳其世俗化的根基受搖撼，進一步伊斯蘭化，危機加深。

如果說 2017 年土耳其修憲的變天，相當於 1949 年美國杜魯門政府和西方失去中國大陸，從此影響深遠，應該不誇張。

土耳其據守歐亞大陸和愛琴海，西臨地中海，這片戰略地帶，如果向伊斯蘭原教旨主義陷落，土耳其與普京進一步親密，影響尚屬短暫，長遠來說，人類文明的前途更堪憂。

埃爾多安修憲之後，權力增大。他的潛在暴君性格，以他的奢華享受顯露無遺。他在安卡拉近郊佔用了森林保育地，建了一座比美國白宮大 30 倍的「白宮」，有 1,100 間房。

埃爾多安的兒子，擁有一家航運公司，四年前被指控由敍利亞的伊斯蘭國手上接收廉價石油的運輸，包攬利潤。

其妻子更喜歡品嘗一種白茶葉，每公斤港幣 12,000 元。她去歐洲購物，每到一處商場，下令整個商場關閉，供她一人挑選精品。

土耳其強人去年囚禁了 81 個記者，是去年全球囚禁記者總數的三分之一。今日在土耳其有 120 名記者或作家判長期徒刑。25,000 名新聞工作者已經被下令解僱成失業。

埃爾多安當政幾年，下令關閉了 180 家獨立媒體，包括 28 家電視台、66 份報紙、19 家雜誌、36 家電台、26 家出版社、5 個新聞通訊社。2016 年不成功政變，更下令囚禁了超過四萬人。

至於學術界，6,000 名教授講師失業，4,000 名法官和檢控官被解僱。15 家大學和 1,000 家中學，因為校政與埃爾多安的政策不符，被下令關閉。埃爾多安在大學讀商科，喜歡踢足球，畢業後做過會計。1994 年，他第一次當選為伊斯坦堡市長，當時就推行伊斯蘭原教旨政策，下令婦女戴頭巾罩袍，推行禁酒令。

隨著阿蓋達和伊斯蘭國在國際的氣候進一步擴張，電腦網絡的擴散，激進的伊斯蘭思想侵蝕本來世俗的土耳其社會。時至今日，埃爾多安得到一半強烈的狂熱伊斯蘭教徒支持，而另一半受過西方文化影響的民意，則對此人強烈憎恨。

公投被指有舞弊，但埃爾多安當初預測有六成支持，現在不足 52%。支持修憲的約 2% 微弱多數，如果在此薄弱的多數建立如他奢華的白宮一樣穩固的獨裁專制，西方在長遠來說，幾乎只能等待人性光輝的勝利。

但在歐洲中世紀黑暗時代，也長達 1,000 年才出現文藝復興，似乎這個世界，要等候長夜黎明的地方，除了遠東，還多了一個。

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