4月20日
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東德人口減，難民還是解救出路？

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Bitterfeld-Wolfen 湖邊碼頭　圖片來源：mapio.net
Bitterfeld-Wolfen 湖邊碼頭　圖片來源：mapio.net

據德國聯邦統計局調查及聯合國統計，2015 年德國人口為 8,200 萬人，至 2050 年人口將下降至 7,450 萬人，屆時每 5 人之中，便有 2 人為超過 60 歲的長者。德國自 70 年代起，死亡率已高於出生率，即人口持續減少。近 20 年來，德國出生率遠低於法國和英國，而與日本相若。但德國本身卻不是一個搓勻的麵糰，不同地區的經濟和人口情況可謂南轅北轍。

據政經雜誌「經濟學人」所指，假如德國是對於其他國家的警示，東德就是對西德的警示。東西德重聚近 30 年，但當年東德大量年輕人（女性更多）遷居到繁榮的西德，到現在仍影響深遠—— 90 年代東德的低出生率情況持續至今，甚至每況愈下。聯邦人口研究所的 Frank Swiaczny 形容：「這是迴響的迴響。」據政府預計， 2016 年東德人口有約 1,250 萬人，到 2060 年將減少至 870 萬人。

德國比日本更早出現低生育率，以往依賴的歐洲移民，如鄰國波蘭近年也需面對低生育率情況。
德國比日本更早出現低生育率，以往依賴的歐洲移民，如鄰國波蘭近年也需面對低生育率情況。

位於薩克森—安哈爾特（Sachsen-Anhalt）的比特費爾德—沃爾芬（Bitterfeld-Wolfen）在 1989 年人口有 7.5 萬人，如今只剩下 4 萬人，即差不多每 2 名鄰居，便有 1 名消失了。當局已因應人口減少，而清拆了部分空廢棄的房屋，但仍有 5 分之 1 的單位現時還是空置。

長久以來，德國奉行外勞和移民開放政策，以應對勞動力下降。不過，在歐盟以內的國家，例如鄰近的波蘭，也面對人口老化問題，移民漸漸放緩。此消彼長下，勞動力可預見將愈來愈稀缺。

2015 年 9 月，一名移民與德國總理默克爾在柏林斯潘道一處難民營合照。　圖片來源：路透社
2015 年 9 月，一名移民與德國總理默克爾在柏林斯潘道一處難民營合照。　圖片來源：路透社

人口減少，順理成章想到以難民人口補充勞動力，在兩年以來便有約 120 萬的難民湧入德國。不過，安哈特—比特費爾德縣議會副主席 Uwe Sschulze 卻表示，難民並沒未有填充當地的勞動力短缺。在 2015 – 2016 年的 2,600 名安置的難民中，不足 3 分之 1 是記錄為「可工作」，但只有 40 人是在職，而語言和資歷是就業的主要障礙。而據 OECD 統計，近半在東德起步，辦好證件的難民，卻速速轉到其他大城市（如漢堡）定居。

像比特費爾德—沃爾芬這樣的小鎮，正積極改善鎮內的環境和設施，希望以新氣象留住居民。但即使在 2015 年首次出現遷入稍稍大於遷出的情況，當地老齡人口問題仍然嚴重，自然死亡率高企，去世人數是出生數目的兩倍有多。

要有效處理勞動力減少的問題，自動化是其一出路。例如德國單是汽車製造業已聘用了近 90 萬勞工，Tesla 近年來積極在德國尋求加快自動化生產，另一方面卻要應對工會的壓力，勞方固然希望爭取工資及職位保障。自動化趨勢甚至讓人擔憂將來或令大量職位消失。在 50 年後，這些國家到底會是勞動力短缺，還是勞動過剩，仍是未知之數。而德國急切要應對的，是如何在未來 10 年吸引更多具質素的移民，來保持穩定的經濟增長。

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