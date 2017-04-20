4月20日
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冬甩經濟模式：救世良方？

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英國經濟學家 Kate Raworth 提出「冬甩經濟學」，主張平衡民生與環保的經濟模式。
英國經濟學家 Kate Raworth 提出「冬甩經濟學」，主張平衡民生與環保的經濟模式。

二戰以後，全球經濟整體平穩成長，由 1970 年計至今更激增 3 倍，按照預測，屆乎 2050 年將再升 3 倍。長遠而言，經濟增長前景相當明朗，但無可否認的，隨之而來的問題也極度嚴峻：貧富懸殊持續惡化、全球暖化急速加劇、環境污染日益嚴重。一味追求經濟增長，無助解決當代種種問題，那麼世界需要甚麼經濟模式，才能糾正疑難？英國經濟學家 Kate Raworth 就提出「冬甩經濟學」（Doughnut Economics），為經濟、環境與民生擘劃一個平衡方案。

「Economics」語源為古希臘文的「家戶管理」（oikonomía）；經濟在中文則語出「經世濟民」。不論東西，經濟向來都不強調「增長」，然而增長和發展卻成為近代經濟學的唯一方針。牛津大學環境變化研究所（Environmental Change Institute）高級研究員 Kate Raworth 在新作「冬甩經濟學」（Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist 指出，20 世紀的經濟學無意指明目標，反而蛻變成人類行為學，而對人性的預測判斷又基於錯誤假設，以為所有人都是「理性經濟人」（rational economic man），自私、孤立、處處計算。缺乏明確目標之下，經濟學轉而追求假目標：無限增長。

Kate Raworth 認為經濟學旨在「取用環境滿足所有人的需要。」重點不在增長，而是繁盛；繁盛不一定要伴隨 GDP 增長。事實上，美國經濟學家 Simon Kuznets 在制訂 GDP 之初便曾告誡：「國民收入難以代表國民福祉。」然而傳統經濟學側重收入循環，專注勞工、企業、銀行與政府的經濟活動，完全忽略了社會與環境層面。最明顯的例子莫過於英國石油公司（BP）2010 年墨西哥灣漏油事故，造成嚴重生態污染，卻被指有助推高 GDP

傳統經濟模式：著重收入流動，忽略社會及環境層面。
傳統經濟模式：著重收入流動，忽略社會及環境層面。

針對隨經濟發展而來的生態污染，歷來有人倡導環保建議，例如以斯德哥爾摩大學教授 Johan Rockström 為首的一群地球科學家便提出保育「九大地球系統運作」－－譬如處理淡水流失、全球暖化、土壤變質－－以建立「一個安然運行的人道世界」（a safe operating space for humanity）。Kate Raworth 的冬甩經濟學基於上述「環境極限」（environmental ceiling），加設「社會基礎」（social foundation），以聯合國永續發展會議所提出的人道匱乏危機為綱領，提倡經濟學應助人活於「環境安全而社會公正」的重疊空間，而非獨沽增長不顧環境，又或只講環保不提經濟。

冬甩經濟模式：將社會民生及環境保育納入經濟，冬甩兩環之間代表永續發展的平衡經濟。
冬甩經濟模式：將社會民生及環境保育納入經濟，冬甩兩環之間代表永續發展的平衡經濟。

冬甩經濟學有大小兩環，內環代表社會資源和價值：食物、淨水、住宿、衛生、能源、教育、工作、健康、公正、平等、民主，程度不足則會導致人道匱乏與社會問題；外環代表環境極限，假如虛耗過度，便將衍生各種環境問題，譬如見諸今日的氣候變化、淡水流失、化學污染、土壤變質、氮磷劇增、海洋酸化、生態損失、空氣污染、大氣損害等。唯有處於冬甩兩環之間，才有永續而優質的生活－－亦即經濟學的基本目的。

Kate Raworth 指出，環境破壞主要來自富足而非貧困地區，最富裕一成人虛耗大量資源，生活方式不符永續發展；而要解決匱乏問題，亦不致於要將地球推往極限，例如：只需動用 1% 全球食物供應量，即可解決世界 13% 人口的飢荒；只需增加不足 1% 碳排放，便能為全球 19% 無電人口提供電力；全球 21% 人口日入少於 1.25 美元，滅窮所需只佔全球收入不足 0.2%。

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滅貧所需資源，其實只佔全球財富一小部分。　圖片來源：路透社

理論模型既有，實際建議如何？冬甩經濟學必須符合再生性（regenerative）與分配式（distributive）條件，前者強調永續發展，後者則鑑於經濟增長未必惠及公眾，遂提倡資源公平分配，減低財富與收入的不均，例如：將從自然資源所得財富均分；市場決定、稅務政策和公共投資須符合永續發展原則，而非浪費資源；國營銀行應資助改善環境的計劃，譬如無碳公共交通；等等。

21 世紀的新問題，需要 21 世紀的新思維解決。冬甩經濟學提倡可持續原則，不限一時一地外圍條件，或者 Kate Raworth 不只是 21 世紀的凱恩斯，更是未來經濟學家的典範。

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