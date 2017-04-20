Eric Chan：環境 VS 個人

4月20日
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我們都有一個習慣：要去改變別人。先不要說沒有，請你回想一下，你有曾經因為你的伴侶、子女或甚至乎父母沒有依你所說的去做事而不快嗎？這其實是很正常的，所以不用見怪。

為甚麼我們明明知道改變別人是很難的，我們仍然去做呢？難道是明知山有虎，偏向虎山行嗎？讓我們先來探討一下為甚麼這是一個很困難的事情。

我們住的星球叫地球，在地球上所有生物都必須尊重一個自然定律、宇宙法則，便是能量大的永遠吸引能量小的。為甚麼我們把東西掉下的時候，它只有往下跌，而不是往上、往左或往右呢？你當然會說：「這是因為地心吸力。」對了，正是因為地心吸力能量大，控制了很多的事情，其他物體都被吸住了。

換成環境和人類來做例子，如果你不怕冷，冬天都只穿一件短袖 T 恤，那麼如果把你丟到北極，你還會不怕冷嗎？為甚麼會變成怕冷呢？因為環境的力量比你個人大，所以都是會覺得冷的。

所以你要改變人，請先改變環境，讓環境去改變對方，否則只會事倍功半。舉例說，你走進高級餐廳的時候，自然地會把談話聲量收細；進入教堂後亦會如是。你可能會問，這跟我有甚麼關係？

關係便大了！以後你要改變人，請先改變環境，否則只會費時失事。把握這個技巧，可以讓你更容易達成夢想。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
陳俊雄 Eric 富爸爸雄爸爸

陳俊雄 Eric CHAN，是一名專業的會計師，因緣際會下，在 2012 年參加了人生第一個「會計」以外的課程，令他體驗到學習可以好玩有趣的，開始運用「簡單系統」去輕鬆營運公司。於是，他創立一家培訓公司，把所學的技巧分享給更多的人。Eric 相信克服困難的方法就是不停學習，所以曾向不同專業範疇的教練學習，如 Robert Kiyosaki、Jayne Johnson、Blair Singer 等。Eric 更獲「富爸爸集團」的首席商業教練 Blair Singer 授權為認可的教練，更是香港唯一的二階認證教練。可以為各公司提供訂立「榮譽典章」服務、「小聲音管理」培訓等。 Eric 個人的宗旨是「讓人活得自在富足」，這與樹雄的宗旨「用善知識 讓世界更幸福快樂」是互相配合的，而且 Eric 相信每個人均值得擁有更多的幸福及財富。

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