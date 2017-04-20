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人類演化史上，快樂一直擔當助人求生的重要角色。　圖片來源：FRaU
人類演化史上，快樂一直擔當助人求生的重要角色。　圖片來源：FRaU

人人都想快樂，這種心理傾向可能並非偶然，而是自古以來演化成就。歷來有不少研究指出，幸福感配合特定行為出現，有助人民提高競爭能力；有理論指，天擇之下，快感作為一種生存優勢，逐漸變成一種演化心理後遺。

快樂與多巴胺（dopamine）－－一種負責傳達快感的神經傳遞物質－－息息相關，吸煙、飲酒、拍拖、食糖都會刺激多巴胺，令人產生興奮感，進而令腦部上癮。不過，多巴胺最顯著增加的情況不單單在於滿足，而是在於意外驚喜，例如測驗成績意想不到的好，但吃一排朱古力就未必有同樣強烈的效果。

倫敦大學腦科學研究員 Robb Rutledge 表示：「多巴胺偏愛未知，對已知事物不感興趣，如此則有助人類學習適應新環境。」原始世界充滿競爭，一個初民快樂，意味生存條件相對優渥，存活機會更大。結果，幸福基因隨生還者留存後世。一項針對非同居孿生子女的研究就顯示，快樂有一半源自個人經歷，另一半則可由基因因素解釋。

有研究顯示，部分快樂屬於遺傳現象，人類整體是快樂物種。
有研究顯示，部分快樂屬於遺傳現象，人類整體是快樂物種。

愈快樂的人愈多優勢：吸引伴侶、結交朋友、激發創意甚至增強免疫系統。有研究發現，積極生活型（eudaemonia）的快樂會顯著改變基因的表現，導致發炎機率下降、抗病毒力增強；相反，精神痛苦則會容易誘發災症，削弱抗病毒力，長遠而言不利生存。「快樂的迷思」（The Myths of Happiness）作者、加州大學心理學教授 Sonya Lyubomirsky 表示：「快樂不只是自我感覺良好，還有助達致成功人生。」

快樂既有助人類成功生活，長年演化之下，人類遂愈加傾向快樂。有研究綜合近千項調查發現，全球約 110 萬受訪者中，大部分人自覺快樂，平均幸福指數有 7/10。連加爾各答露宿者都滿意生活，囚犯久居監獄之後也自稱快樂，或者人類的確是快樂物種。

不過，既然快樂機制與演化有關，時移勢易，某些快樂可能已不合時宜，例如幸災樂禍。遠古資源匱乏，不論是伴侶、棲所還是食物，往往奉行零和機制，一人得益，代表另一人當災，人類由是傾向從他人的不幸感到快感。演化遵循激烈競爭的邏輯，但在現今鼓勵和平共處的社會，復仇即便能帶來快樂，零和思維也已然用處不大，甚或有害。

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不快也是一種演化的推動力，效果甚至比快樂更顯著。負面情緒諸如歉疚、憤怒、悲哀、焦慮和嫉妒均可驅使人們趨吉避凶，善用得宜即能帶來正面效果。如果說快樂是目的，不快就是改變的原動力；假如人類何時何地都覺快樂，無意求變，其實不利求生，因此痛苦比幸福更深刻，快樂往往難以長久，一如活在「享樂跑步機」（hedonic treadmill）上。

愈追求快樂，會不會愈適得其反？美國將「追求快樂」（pursuit of happiness）寫入憲法保障權利（雖然「happiness」一詞當時泛指物質、道德及宗教層面的滿足，並非單指心靈），但今日平均每 10 個美國人就有 1 人服食抗抑鬱藥。當追求快樂變成義務，新自由主義量產不滿，消費社會鼓吹無窮欲望，人生似乎愈來愈難滿足。快樂的初衷並不單純，但人類演化上百萬年至今，或者是時候為幸福重新定義了。

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