4月20日
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包大人：舉辦大型活動有助企業形象嗎？

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圖片來源：路透社
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近年很多大企業都贊助和自行舉辦一些大型體育或公眾活動，提升機構形象；由渣打馬拉松、國泰七人欖球賽、新地跑樓梯、港鐵競步賽、新世界渡海泳，太古管弦樂演奏等等，多到數之不盡。但問題是，支持這類活動真的令人對這些企業的印象加分嗎？

答案看來是未必，新世界贊助渡海泳多年，市民有否少了覺得公司不是梁振英政府的頭號盟友？港鐵辦競步賽也有一段日子，市民有否覺得公司是很有社會責任的企業？

當然機構本身有多少負面新聞非常重要，但公關能否將這些活動和企業本身業務自然地緊扣起來，是主要關鍵。

一般而言，冠名贊助知名而有廣泛公眾參與的活動可大幅增加市民對企業或產品的認知（awareness），但新世界港鐵是本地甚至國際知名企業，大家並不陌生。

公關需要做到的，是令活動和公司業務有關聯，令受眾對機構和品牌增加知識（knowledge），從而產生好感 （likeness）。哪請問，國泰和七人欖球賽，港鐵和競步，有甚麼關係？

新鴻基地產相對下已做得不錯，樓梯在自己地方 ICC 環球貿易廣場跑，老闆郭氏一家和管理層又一起跑，起碼做到親民形象。

過兩三年馬會每逢復活節舉辦同樂日，將博彩氣氛濃厚的沙田馬場變身嘉年華會場，成為數萬人參與，一家大細的親子樂園，然後透過場內遊戲，接觸雪特蘭小馬，軟性介紹自己的營運模式社區和慈善項目，是利用大型活動爭取社會支持有心思的例子。

今時今日，公關宣傳只靠錢贊助賣廣告已不夠，若不下苦功花心思講究戰略，縱使有多少銀兩效果也只是徒然。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
包大人 關公論戰

包大人，資深傳媒人，同關公外型相似，日日面燶燶。閒時最喜歡觀察時事，研究各大小政客關公拆彈化粧攻略……

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