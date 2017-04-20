懶，但又瘦又好體能的動物

人類為了 keep fit 總是吃盡苦頭。跑馬拉松前要苦操幾個月，婚宴等大日子前要戒口幾個月……但在動物王國中，你要苦操戒口用血汗換來的成果，牠們悠悠然照吃照 chill 同樣能從容得到。

以白頰黑雁（barnacle goose）為例，每到遷徙月份牠們就要無間斷直飛 3,000 公里，是全馬距離的 70 倍有餘，但遷徙季節以外的日子牠們只管吃睡，不知體能訓練為何物。羅漢普頓大學的環境生理學家 Lewis Halsey 說：「基本上牠們只是坐在水上狂食。」關於人類要如何減重保持健康已是老課題，但直至最近科學家才開始研究動物瘦底之謎，究竟牠們是否和人類一樣需要運動練就體能，還是另有捷徑？

人們總是不免陷入錯誤前設，以為動物因長期為捕獵與逃命奔走，才能一直處於體能最佳狀態。Halsey 最近就在國際學術期刊動物生態學發文「Do animals exercise to keep fit?」，指出這種謬誤。

以被圈養的家貓為例，牠們大多在狹小的人類居所閒逛度日，無所事事，但即使是最懶的貓，遇到危機時（例如被狗隻入侵地盤），其爆發力之優秀大概連保特都黯然失色。無論養尊處優多久，似乎都無損牠們天生的敏捷。就如每年都要冬眠幾個月的黑熊與棕熊，昏睡多時出關後肌肉仍能強健如初。

而白頰黑雁超群之處是，牠不單能安坐保持體態，更能從中發展出更強壯的心臟和飛行肌肉，讓牠挺過歷時足足兩天的飛行遷徙。總而言之，對這些動物而言，運動並不是維持體重更不是養成體能的關鍵。

那麼關鍵是甚麼？據科學家觀察，是季節的變化。動物身體會作出變化，以適應隨轉季而來的挑戰。對黑熊與棕熊來說，氣溫下降或糧食不足，就是提醒牠們大量釋放保護肌肉的化合物到血液中的訊號。曾有實驗將老鼠肌肉組織浸泡於冬眠熊的血液中，結果肌肉流失比浸泡在普通熊的血液中少 40%。對其他鳥類來說，提示訊號則是日照時間的改變。另一環境生理學家 Chris Guglielmo 發現屬於候鳥的黃腰白喉林鶯（yellow-rumped warblers），會根據日照時長造成肌肉中被激發的基因幾百種改變：「我們不需要給牠們訓練來適應 6 至 10 小時的長途飛行。」只要有合規律的日照改變，牠們隨時都能飛 10 小時。

可惜人類祖先的生活已註定我們只能靠運動來維持健美的體魄。與動物不同的是，人類的食物來源總是難以預料，由於糧食有限，他們只能保存最少的肌肉組織減少消耗熱量——每 1 公斤肌肉每天會代謝 10 至 15 卡路里，代價十分昂貴，因此人類的生理進化成根據食物攝取量決定體重與肌肉的模式。

哈佛大學的進化生物學家 Daniel Lieberman 指，原始的求生需要將人類培養成耐力運動員，在圍捕獵物的過程中練成持久的體力。不過，這些都需要經過運動訓練出來，否則我們很快會退化成「一嚿飯」。

養過倉鼠的人都知道，倉鼠愛跑。事實上不論家養抑或野生，囓齒動物都以跑步為樂，腦化學實驗顯示多巴胺系統令牠們熱愛跑步。對人類來說，健美曾經是進化過程中的奢侈品，對鼠類來說除了能幫牠們躲避捕食者，也是獲取快感的途徑。如果你也是個馬拉松選手或急需操 fit，暫時忘掉候鳥和熊，想想老鼠，享受 dopamine high 吧。