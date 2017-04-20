英國提前大選，文翠珊下了一步好棋

文翠珊宣布提前舉行大選，殺全國一個措手不及，就連一眾內閣大臣，也是當天早上才知悉。她曾多番強調，不會在 2020 年前進行選舉，現在卻出爾反爾，對國民自打嘴巴，難免尷尬。但縱然丟臉，她仍要走這步棋，為的是要挾民意制勝國會，將脫歐進行到底。

英國剛啟動脫歐談判程序，理應力求穩定。文翠珊卻毅然提前大選，是對脫歐談判的苦心經營。現時，保守黨雖佔國會中多數議席，但優勢不大，而她自己也非經大選獲任首相，屢遭質疑公信力。面對支持留歐的反對黨，以及抗拒「軟脫歐」的黨內強硬派，她憂慮國會分裂會令脫歐脫軌，削弱英國的談判能力。因此她想在選舉大獲全勝，用議席證明自己獲國民授權，讓她日後進行脫歐談判，顯得更有底氣。

從當下的形勢來看，文翠珊的算盤絕對打得響。「紐約時報」分析，工黨如今一蹶不振，自由民主黨同樣勢弱，英國獨立黨則是「雷聲大雨點小」，即使真有影響力，也對工黨的威脅更大，反映保守黨確實勝券在握。上周公布的 ComRes 民調預測：保守黨將取 405 席，成為絕對大多數；工黨有 75 席要拱手讓人，只剩 157 席；蘇格蘭民族黨則有 56 席，雖屬國會第三大勢力，但即使後兩黨聯手，也無法與保守黨匹敵。

縱然文翠珊表示：「若我們現在不舉行大選，他們將會繼續把玩政治遊戲，而在原定下一屆大選前，與歐盟的談判將達到最困難的階段。」明顯想要粉碎所有脫歐路上的障礙物。但「獨立報」亦指出，不少留歐派政客視提前大選為機會，希望拉攏對脫歐投反對票的 48% 選民，支持他們與文翠珊叫板，就算無法把公投推倒重來，也至少阻止她進行硬脫歐。可惜，好夢怕要成空。

工黨再是疲弱，仍是最有力挑戰文翠珊，但面對這次大選，卻不欲碰脫歐這議題，而想走傳統路線，以經濟及公共事務應戰。偏偏該黨在經濟上不被信任，黨魁 Jeremy Corbyn 亦缺乏選民支持，更不見得是當首相之才，相信無力動搖英揆半分。不過，留歐派始終對脫歐憤憤不平，不排除他們會藉此機會，把選票集中投給某個在野黨，懲罰要將脫歐進行到底的文翠珊，以洩心頭之恨。