除了蠢，為何人們愛直播犯罪行為？

自 Facebook 直播功能推出起，小至個人瑣碎軼事，大至國際恐襲戰爭，均能是直播主題，讓人們可以瞬間穿梭時空，了解天下事。然而，從近月瑞典的「直播強姦」，到日前美國的「直播隨機殺人」中可見，直播更可淪為罪犯宣揚恐懼、展示犯罪過程的工具。為何會有人把自身的暴力行徑發布上網？除了簡單一個字「蠢」，原來還有更深層的犯罪心理解釋？

接受外媒 Quartz 訪問時，紐約神經心理學及犯罪行為心理中心的 Naftali Garcia Berrill 博士指出，罪犯總是想與公眾溝通，透過把犯罪當作一種「變態趣味」（Perverse Entertainment）廣播，犯罪者想像自己地位提升至神一般的存在（god-like status），控制人們的生活，令公眾對他入迷。21 世紀電子網絡通訊的發展加劇人們傳播惡趣味的趨勢，罪犯以更恐怖的方式挑逗公眾情緒。

就如直播隨機殺人的 Steve Stephens，他在殺死 74 歲老人後，繼續更新 facebook，表示自己已殺過 15 個人。雖然現時暫未找到 Steve Stephens 聲稱殺害的 15 人，但他已使美國當地警方大為慌張，查證其言論真偽。至今，Steve Stephens 已自殺，但警方仍繼續搜索「屍體」。由此可見，其惡行的確成為整個美國社會的焦點，警方媒體為他折騰，被國際談論。

近代歷史中，多有以兇殘殺人引起公眾注意的著名罪犯。如 1880 年代的英國「開膛手傑克」（Jack the Ripper）和 1960 年代美國的「黃道 12 宮殺手」（Zodiac Killer）也是如此，他們屢次寫信挑釁警方，煽動媒體，惹來廣泛關注，甚至讓社會一度陷入恐慌之中。

雖然罪犯渴望公眾目光的畸型心理一直有跡可尋，但 Berrill 認為，比起以往「開膛手傑克」或「黃道 12 宮殺手」，今日 Steve Stephens 引人注意的手法更為「可怕」。網上廣播功能不但讓罪犯得以在短時間內接觸大量受眾，製造恐慌，更讓只求惹人注目的施虐狂得到「回報」；社交網站為那些沉鬱、渴望報復、多疑妄想的人提供前所未有的平台。

然而，網絡溝通的革新絕不僅為罪犯「提供平台」發布犯罪過程，其帶來的心理影響，更是推使人們向公眾展示自身暴行的重要原因。早有研究指出，網絡對其用戶有特殊的心理影響，由於網絡交流相對缺乏活力感情，較為空泛抽象，而且溝通者也無法即時看出對方身體動作和語氣隱藏的意思，所以與現實溝通相比，網絡交流對腦部造成不一樣的影響，令人會不顧後果地說話、發布帖文。

Berrill 相信，接二連三的「暴力直播」趨勢將會繼續，「這是一場新穎且可怕的馬戲團奇怪表演，而我們全都參與其中」。在未來，還可有甚麼荒謬事被直播？直播的邊界又在哪裡？這些是網絡世代必須思考的道德問題。