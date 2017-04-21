陶傑：守護的一片淨土

DSE 歷史課這張卷，是近年少見的佳作，出卷的教師或考試委員，值得香港人致敬。

歷史的試卷出資料題，由學生分析沒有見過的在當時歷史時期的一些文獻和報道，分析歷史事件的潮流和功過，是很好的知識和思考測試方法。今年歷史這一題，立論公正超然，並無偏倚，將當年的事實擺出來，讓學生了解其後幾十年中國局勢的變化，以驗證何謂歷史的騙局和謊言，對於「鑑古知今」，大有幫助。

尤其難得的是，這樣的題目（見圖右）絕無爭議，答案是非黑白分明。比較難答的部分，自然是如果你是當時中國的知識分子，在 1945 年，是否會相信這些承諾？

當年相信這一套承諾的，在中國知識分子之間屬於大多數。不相信或抱懷疑態度的，屬於少數。考生不妨以詩人學者郭沫若、作家茅盾為前者的代表，與胡適、梁實秋、傅斯年等後者的代表為對比。學生可以答：「如果我在 1945 年，我無法預知未來，但當中國剛經歷抗日戰爭的廢墟，以當時的氣氛和民氣，我也會相信只要中國改朝換代，正如文中承諾，就會有民主自由的明天。」

但是考生必須講述當時西方和世界的潮流，第二次世界大戰結束，納粹的罪行，暴露了帝國主義和殖民主義的罪惡。當時代表進步的新思潮，正是要結束殖民管治，民族獨立解放，人民得到議會選舉的權利，迎接一個自由的新中國。

然而人性的陰暗面，謊言的精巧，在民國人心善良的時代，畢竟不是有很多人能想像。若是不相信這等承諾，一定要「犬儒」（ Cynical）。但是，Cynicism 是希臘的文化傳統，鼓勵「存疑」，對於宣傳，不要輕易相信，要與先例和邏輯相交驗證。與強調溫柔敦厚的中國儒家士大夫相比，中國的知識分子，性格畢竟過於純潔。

這樣的 DSE 歷史課題，會不會為出題的人惹來麻煩？還是這才是真正培養讀歷史、然後啟迪獨立思考的教育精神？香港人要守護的一片淨土，何止法治？教育和思考，也因為今年這份試卷顯得對於下一代特別迫切。