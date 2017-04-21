歐洲免費大學教育有多好？

北歐眾國：優質教育

北歐的瑞典、丹麥、挪威、冰島和芬蘭，以教育成就、高質生活及優厚福利政策見稱，加上穩定的政治局勢，在各國社會進步指數列表中，均位列 10 名以內。因此對能應付北歐物價水平的學生而言，斯德哥爾摩、哥本哈根和赫爾辛基等無疑是理想的留學城市。

丹麥和瑞典的免費高等教育開放給當地和歐盟成員國的學生；冰島則惠及所有國際學生，只收取約 700 美元（約港幣 6,000 元）的註冊費。不過，大學裡絕大多數的課程都以冰島語授課，不諳冰島語的人要止步了。

挪威的免費大學教育同樣惠及任何國籍的學生，更開辦了不少英語授課的課程。其小班教學模式、教授與學生之間的相處，與美國高等教育系統頗為相似。唯一讓人卻步的，就是昂貴的生活費。在首都奧斯陸買杯咖啡需 6 歐元（約港幣 50 元），看場電影需 18.76 歐元（約港幣 160 元），及至房租、日常用品等經常性支出都令人吃不消。

芬蘭教育被譽為全球最優良，不標榜精英教育，由制度設計到資源分配都以平等原則作依歸，讓每個學生公平受教。大學一向對內對外都豁免學費，但不久前頒布新法規，本年 8 月起入學的國際學生，每年都須支付至少 1,500 歐元（約港幣 1.2 萬元）的款項。只有以芬蘭語或瑞典語授課的課程才免去收費。與德國政府採取的措施大抵相同。