歐洲免費大學教育有多好？

紐約州州長 Andrew Cuomo 於 1 月初宣布，從 2017 新學年起，州內的高等教育學府將實行免費教育。入讀州立或市立大學的本科生，凡是家庭全年收入不到 10 萬美元（約港幣 78 萬元），學費都獲得豁免。屆時約有數以 10 萬計學生受惠。計劃促使紐約州成為美國首個提供免費高等教育的州份。
反觀追求福利和平等社會理想的歐洲諸國，早已實行免費高等教育多年，舉隅如下：
德國：低成本高檔次
德國的地區政府在 2014 年已全面實行免費高等教育，連帶其他國籍的學生，在其公立大學就讀學士或碩士課程亦可豁免學費。經濟考量固然重要，惟更重要的是，德國擁有不少一流學府，當中海德堡大學、慕尼黑工業等大學均名列世界大學排名的 100 名之內。嚮往世界頂級學府卻阮囊羞澀的學子，終能得償所願。德國亦是眾多留學生首選的求學之地，僅僅屈居美英兩國。
與美英大學的校園文化有別，德國學生對學習更有承擔，縱使沒有教授的督促，講堂仍然座無虛席；加上不用付錢之故，壓力相對小，較之側重應試技巧的學習模式，他們上課更傾於追求知識。
可惜好景難常在，債務問題令免費教育難以為繼。德國高等教育部長表示不能再為所有學生提供免費教育。Baden-Württemberg 邦（西南部）的大學從 2017 新學年起，將重新開始收取非歐盟國家學生每個學期 1,500 歐元（約港幣 1.2 萬元）的學費。收費大學包括斯圖加特大學和海德堡大學。
法國：獨特的精英學院
嚴格而言，法國的大學其實不是免費的，它們收取每年約 200 歐元（約港幣 1,700 元）的學費。但這筆賬目對比國外的收費大學實在微不足道，極其量視作註冊費。但法國高等教育有別於全球教育發展，為具篩選性質的精英教育。其高等教育體系主要由大學和「大學校」（grande école，法國的精英學府）構成。學生在高中畢業後，可選擇升讀大學，或進入大學校預科班學習兩年，再通過淘汰率極高的入學考試（concours）來升讀大學校。因此，能夠過五關斬六將入學的考生，可謂萬裡挑一的精英。
此外，部分大學學院也採取淘汰制。事緣法國高中會考（baccalauréat）流於淺易，導致大學入學門檻過低，因此名額有限的醫學、牙醫、藥劑及技術學院，都在大一學期完結時，大刀闊斧踢走不合資格的學生。留下來的僅佔 15%，離開的 85% 須重投大學招生過程。
這套教育制度有不少受人詬病之處，尤其被指責在全球化趨勢下顯得不合時宜，政府遂採取緊急國際化的策略招攬留學生，更訂下於 10 年內提升 20% 國際學生的目標。
北歐眾國：優質教育
北歐的瑞典、丹麥、挪威、冰島和芬蘭，以教育成就、高質生活及優厚福利政策見稱，加上穩定的政治局勢，在各國社會進步指數列表中，均位列 10 名以內。因此對能應付北歐物價水平的學生而言，斯德哥爾摩、哥本哈根和赫爾辛基等無疑是理想的留學城市。
丹麥和瑞典的免費高等教育開放給當地和歐盟成員國的學生；冰島則惠及所有國際學生，只收取約 700 美元（約港幣 6,000 元）的註冊費。不過，大學裡絕大多數的課程都以冰島語授課，不諳冰島語的人要止步了。
挪威的免費大學教育同樣惠及任何國籍的學生，更開辦了不少英語授課的課程。其小班教學模式、教授與學生之間的相處，與美國高等教育系統頗為相似。唯一讓人卻步的，就是昂貴的生活費。在首都奧斯陸買杯咖啡需 6 歐元（約港幣 50 元），看場電影需 18.76 歐元（約港幣 160 元），及至房租、日常用品等經常性支出都令人吃不消。
芬蘭教育被譽為全球最優良，不標榜精英教育，由制度設計到資源分配都以平等原則作依歸，讓每個學生公平受教。大學一向對內對外都豁免學費，但不久前頒布新法規，本年 8 月起入學的國際學生，每年都須支付至少 1,500 歐元（約港幣 1.2 萬元）的款項。只有以芬蘭語或瑞典語授課的課程才免去收費。與德國政府採取的措施大抵相同。
斯洛文尼亞、捷克、愛沙尼亞：廉價大學生活體驗
與斯洛文尼亞有相互協議或是歐盟國家的學生，入讀當地公立大學都可免學費，不過每年仍需付約 30 歐元（約港幣 250 元）的註冊費。當地的生活費用相對貼地，宿舍月租平均 150 歐元（約港幣 1,200 元），私人住房則由每月 200 歐元（約港幣 1,700 元）起跳。
在捷克能否免費攻讀大學，完全取決於語言能力。只要懂得說捷克語，上課時用捷克語學習，無論當地或外籍學生學費都得以豁免。否則，以英語學習的學生，每個學期都需繳付 1,000 歐元（約港幣 8,300 元）的學費。雖則如此，在捷克留學的生活費遠低於西歐國家，平均每月消費僅 350 至 750 歐元（約港幣 3,000 至 6,000 元）。
愛沙尼亞跟捷克相似，只有以當地語言授課的大學課程才會豁免學費。另有一項嚴苛規則：追不上學習進度的學生須交學費。換言之學生務必努力讀書。相比其他歐洲國家，愛沙尼亞的大學生負債比率頗低，只有 11%，平均年度借款不過 3,500 美元（約港幣 2.7 萬元）。
還有一點不得不提，免費高等教育意味由納稅人埋單，因此以上的國家都處於高稅收之列，稅楔由最低的 34%（冰島）及至最高的 49.4%（德國）不等。