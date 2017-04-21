利雲：只有 11 人的車路士

英超最好睇嘅地方就係唔係一兩隊獨大玩曬，有力爭標嘅起碼 6、7 隊。即使今季手執半隻盃耳嘅車路士，輸完俾水晶宮、曼聯之後，只領先熱刺 4 分，如果足總盃兩雄對決有咩差池，影響士氣軍心，英超冠軍隨時拱手讓人。

睇返曼聯對車路士呢場波，雖然有好多唔同因素影響，好似靴里拉明顯手球後助攻拉舒福特下領先，啱曬前線活力十足嘅曼聯縮後打反擊；今季表現可人嘅阿朗素突然唔出得，艾斯比利古達、摩西斯完全支援唔到夏薩特；但車路士表現明顯俾曼聯比下去，不得不讚摩連奴今場嘅部署。最重要當然係用靴里拉人盯人凍結夏薩特，令後者每每拎到波都要向後跑，或即時回傳，更遑論製造攻勢；除咗靴里拉外，拜利、費蘭尼等防守球員都好有紀律，回防幫手塞位，睇返比賽傳球分佈，車路士傳球集中喺曼聯三閘線外嘅中路，完全攻唔入禁區，亦無兩線拉開對手，要入波自然難過登天；而前線大膽收起伊巴，加快前線速度，已經令雷斯、卡希爾疲於奔命。

同摩連奴嘅精心部署相比下，干地就縛手縛腳。阿朗素臨時唔出得，打亂咗賽前部署，被迫以右腳、守強於攻嘅艾斯比利古達踢左翼衛，加上夏薩特、柏度被凍結，哥斯達掛住同盧祖鬥茅，根本無辦法為曼聯帶來威脅。其實，睇返今場賽事，車路士嘅弱點都幾明顯。後防蘇馬踢右中堅，高度無疑好過艾斯比利古達，但助攻力、引球推進能力明顯較弱，令摩西斯得唔到足夠支援。干堤加馬迪防守有餘，創造不足，當夏薩特俾人凍結，柏度只擅長無球走位，中場無法比加斯用波，攻守難以順暢。而前線哥斯達能力平均中上，但一旦面對密集防守，佢身材速度技術無明顯優勢，突破對手聯防。比賽中後段，車路士只能夠漫無目的咁斬上前場，哥斯達波都拎唔到，最後錄得全場射門零中龍嘅數據。干地明顯俾摩連奴比下去。

始終干地嘅勝利 11 人係目前最攻守平衡嘅陣式，球隊嘅第二梯隊今季少有輪換機會，影響狀態，雪得太硬，一旦有球員傷病、狀態下滑，後備落到場都幫唔到幾多。就好似今季嘅重點收購巴舒亞伊，上半季哥斯達當 Fit，無機會落場都算合理，但下半季哥斯達表現明顯下滑、陷入小低潮，依然場場打足，巴舒亞伊愈雪愈硬，更加難期望會有好表現；韋利安出場機會少，狀態明顯差過上季；外借表現出色而季中收回嘅艾基上陣機會寥寥無幾，即使今場阿朗素缺陣，都只以艾斯比利古達頂替，長此下去，艾基應該都係離隊居多。

短期而言，車路士止血唔難，只希望無傷無病，出返勝利 11 人，應該都有能力重回勝軌。長遠就仲有好多細節位要處理，例如點樣減少哥斯達同夏薩特嘅重要性，增加球隊攻擊板斧，令球隊更加全面、平衡，先係干地最重要嘅功課。