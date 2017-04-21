4月21日
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一念無明雜談：新聞、電影、精神病
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一念無明雜談：新聞、電影、精神病

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翻查去年最賣座十大港產片，絕大部分都是警匪片、喜劇，以及內地合拍奇情片。所以新晉導演黃進拍攝「一念無明」，其實幾自殺式，初執導演筒，還要寫實呈現的精神病人處境，若對香港電影觀眾少幾分信心，未必會開拍。黃進指：「或者好多導演都覺得觀眾想看虛幻嘢或者尋找盼望，但我又覺得港產片不一定限死某個方向。觀眾或許可以透過戲劇，同角色相處兩小時，對一件事、一宗新聞的判斷及立場就差很遠。」

30 年前，有位香港導演同樣大膽博一博，當年爾冬陞的處女作「癲佬正傳」也講述精神病人故事，票房亦大賣近千萬（「一念無明」現已過千萬），同樣獲得金像獎多個提名。惟獨爾冬陞要苦尋投資者，黃進幸有「首部劇情電影計劃」資助 200 萬，逃離商業電影的操作。

明明我是正常人，我日日都 OT，為何我還要了解精神病患者？黃進提供了幾有說服力的解答——因為香港太逼，「上一代有句口頭襌，我無問題，是環境有問題。但我們近乎面貼面生活。我是你的環境，你是我的環境。」根據醫管局統計，接受精神科服務的人口創新高至 23 萬，換句話講，一架巴士、一卡地鐵車箱裡面就有一人。

那是否有病食藥就無事呢？在英國華威大學研究華人精神病復康的鄧琳博士指，精神病是結構性問題，在高壓、競爭性大的地方，患有精神病的機率亦大大提高，就像天氣轉冷易感冒一樣概念。「以醫療主導的治療模式，只強調有病食藥，很容易忽略社會或者心理因素，如電影中的余文樂其實有家庭心結、就業死結要解開，其實更需要對話及理解。歐美有種 Open dialogue（開放式對話）的治療方法，例如一個年輕人出現思覺失調，會有一個危急小組，包括專家、醫生、社工，跟他的家人與他不斷對話，培養到一個狀態，令他懂得判斷真實與幻想，並在對話中產生療癒的感覺。又或者戲中余文樂因為照顧母親出現精神障礙，英國政府會對照顧者提供津貼，可以去個小旅行有個喘息空間，以免壓力爆煲，都是藥物以外有效的治本做法。」

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