一念無明雜談：新聞、電影、精神病

明明我是正常人，我日日都 OT，為何我還要了解精神病患者？黃進提供了幾有說服力的解答——因為香港太逼，「上一代有句口頭襌，我無問題，是環境有問題。但我們近乎面貼面生活。我是你的環境，你是我的環境。」根據醫管局統計，接受精神科服務的人口創新高至 23 萬，換句話講，一架巴士、一卡地鐵車箱裡面就有一人。

那是否有病食藥就無事呢？在英國華威大學研究華人精神病復康的鄧琳博士指，精神病是結構性問題，在高壓、競爭性大的地方，患有精神病的機率亦大大提高，就像天氣轉冷易感冒一樣概念。「以醫療主導的治療模式，只強調有病食藥，很容易忽略社會或者心理因素，如電影中的余文樂其實有家庭心結、就業死結要解開，其實更需要對話及理解。歐美有種 Open dialogue（開放式對話）的治療方法，例如一個年輕人出現思覺失調，會有一個危急小組，包括專家、醫生、社工，跟他的家人與他不斷對話，培養到一個狀態，令他懂得判斷真實與幻想，並在對話中產生療癒的感覺。又或者戲中余文樂因為照顧母親出現精神障礙，英國政府會對照顧者提供津貼，可以去個小旅行有個喘息空間，以免壓力爆煲，都是藥物以外有效的治本做法。」