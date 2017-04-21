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俄國間諜怎樣統戰美國人？

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圖片來源：路透社
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電影中的間諜，總是大隱隱於市，表面上是你的鄰居、同事或愛人，暗地卻為他國收集情報。現實縱沒那麼多雙面人，但特工確實一直活躍於國際社會，特別在美俄這對世仇之間。長久以來，當局是如何鎖定、招攬及操縱這些竊密高手？從美國聯邦調查局（FBI）的法庭文件，我們終可一窺究竟

2015 年，FBI 起訴 3 名俄羅斯人，指他們在美國充當間諜收集情報，並曾企圖招攬 1 名美國人，作為在紐約的情報來源，直至近日才有媒體報道，此君正是杜林普競選時的外交政策顧問 Carter Page。而 FBI 當日的呈堂文件，則意外透露了俄國特工招兵買馬的戰術。有前反間諜官員向 CNN 表示，這些手法與蘇聯秘密警察（KGB）如出一轍。

先親近再試探

該名前官員指出，在招攬間諜的初步階段，其實與交友約會無異，都是先摸清心儀對象的底細，了解其性格、職業或人際網絡，然後再借故親近，開展輕鬆的關係。間諜會在交往期間，試探目標人物，會否願意分享任何訊息，亦會尋找目標人物有何痛腳，藉以施壓或引誘，譬如威脅暴露秘密，或是提供款項周轉。

在 Page 的個案，俄國特務被指藉一個能源研討會，與 Page 初次見面，再以電郵和他建立聯繫。FBI 引述的電話監聽紀錄顯示，間諜們曾討論，如何安排與 Page 碰面，又點出 Page 通曉俄文、常要往莫斯科公幹，並指他想要賺大錢。3 人基於 Page 在事業上的野心、與俄國的連繫及在溝通上流露的熱情，認定他是合適人選，可羅致為消息來源。

哄騙以求入局

確定目標以後，便要引誘對方，向自己分享資訊。前反間諜官員指出，即使對方願意透露的，不過是能公開查閱的文件，但這仍意味著，此人願意合作，亦對維持彼此關係持開放態度，而最終是否成功招攬，關鍵在於說服對方提供敏感資料。此時，外國間諜會利用對目標人物的認識，或是激起其熱情，或是用金錢利益引誘，或是用痛腳勒索，以求請君入甕。

而在俄國間諜案中，根據 FBI 的監控對話紀錄，他們曾表示：「你承諾他，會用他的好處，來換我們的好處。待文件到手，就叫他自己死開。」FBI 的調查人員相信，這段對話反映俄國招攬線人的模式，包括是「呃呃氹氹」，藉口提供好處，哄騙對方答應，待俄羅斯對外情報局（SVR）取得情報後，就把人一腳踢開。

FBI 表示，在 Page 與受查俄人的互動中，並未進展至令當局懷疑他已被成功招攬。Page 亦多番否認曾行差踏錯，強調自己不知那些俄人實為間諜，而他只是「分享基本的非物質信息和公眾可取的研究文件」，以及提供他為學生準備的「數個樣本」而已。不過，Page 去年被指暗中與俄國高官聯繫，才離開競選團隊。是巧合還是另有內情？且看日後會否有更多爆料。

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