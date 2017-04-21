4月21日
陶傑：守護的一片淨土
一念無明雜談：新聞、電影、精神病
脫歐談判 1001：丹麥自古以來捕魚權？
俄國間諜怎樣統戰美國人？
歐洲免費大學教育有多好？
為何深呼吸可減壓？
解決所有傻瓜
唐明：猜猜誰來吃晚餐？
紅眼：我是眼鏡奴又如何
利雲：只有 11 人的車路士

脫歐談判 1001：丹麥自古以來捕魚權？

A+A-
丹麥正爭取在英國脫歐後，仍享有在英國經濟專屬區的捕魚權。
丹麥正爭取在英國脫歐後，仍享有在英國經濟專屬區的捕魚權。

英國脫歐要處理的政經事項多不勝數，其中一件就是與丹麥爭奪兩國之間的捕魚權。「國際海洋法」賦予主權國可擁有 200 海里的經濟專屬區，英國理所當然盼於脫歐後重享這塊專屬區，英國人獨享英國魚。不過，丹麥聲稱他們自古以來便在該海域具捕魚權，古到 1400 年——脫歐？沒問題，但請留下海域讓丹麥人捕魚。

丹麥官員表示，現時 40% 的丹麥漁獲正是來自這 200 海里的經濟專屬區，部分漁民更是完全依靠在這帶水域作業。整個歐盟近 3 分之 1 的漁獲都是來自英國水域。當初脫歐倡導者，包括現時的英國外相 Boris Johnson，信誓旦旦脫歐可為英國重奪專屬區，但事情的發展卻是波譎雲詭。

map_eng_fishing2

丹麥外交部長 Anders Samuelsen 說：「丹麥漁民自古以來便在橫跨北海作業。歐盟的共同漁業政策亦是基於歷史權利而作規範，而非遵從經濟區。」丹麥方面相信，「共同漁業政策」下的捕魚配額制度已反映了丹麥的歷史權利。除丹麥外，還有在英國附近七國需處理海域經濟區問題。

英國與丹麥均有簽署「聯合國海洋法公約」。丹麥打算以之為理據，並表示應尊重在鄰近國家水域的「傳統捕魚權利」。此外，在 1964 年丹麥與英國等多個歐洲國家，簽訂了俗稱「倫敦漁業公約」，當中承認他國在英國水域的歷史捕魚權（第 3 條指簽署國假如於 1953 年至 1962 年間慣常於一國的主權水域以外 6 至 12 海里作業，便具捕魚權）。

英國目前只有約 1.1 萬人直接受僱於捕魚業，在脫歐公投期間，部分漁民便指摘歐盟過度控制捕魚配額。英國政府則表示，脫歐談判是重新審視英國漁業管理的好機會，並會為英國捕魚界爭取最佳的方案。

丹麥漁民協會與在歐洲議會中的漁業委員會均認為，歐盟應以限制英國漁獲進口歐盟國家為籌碼，來要求英國繼續遵循現時的配額制度。其實談判除了法理依據，還要考慮雙方的利益交換，脫歐與重奪專屬捕魚海域的支票，還不肯定是否真的能夠兌現。

相關新聞

圖片來源：路透社

英國提前大選，文翠珊下了一步好棋

官方認證：丹麥人最幸福，包括嬰兒。

丹麥嬰兒憑甚麼不愛哭？

圖片來源：路透社

陶傑：直布羅陀與香港

Representatives of the UK and the EU shake hands

脫歐談判，最要談的是甚麼？

圖片來源：路透社

複製不來的丹麥式幸福

圖片來源：路透社

陶傑：英國脫歐的第一步

google

Google 掌握你的過去，你卻難以奪回來

brexit

如果邱吉爾活在今天，他會支持脫歐還是留下？

本月熱門

Cute cat and his owner

貓奴喜訊：你的地位要比貓糧高

shutterstock_366510518

草食日本：風俗業也捱不住？

官方認證：丹麥人最幸福，包括嬰兒。

丹麥嬰兒憑甚麼不愛哭？

bloody_mary

陶傑：她只做了九天女王


昨日要聞
  1. 冬甩經濟模式：救世良方？
  2. 英國提前大選，文翠珊下了一步好棋
  3. 除了蠢，為何人們愛直播犯罪行為？
  4. 比真藥更有用的安慰劑
  5. 東德人口減，難民還是解救出路？
  6. 快樂的演化功能
  7. 懶，但又瘦又好體能的動物
  8. 李明熙、Kimberlogic：由布岳登山挑戰！
  9. 包大人：舉辦大型活動有助企業形象嗎？
  10. Eric Chan：環境 VS 個人
星級話題
ISIS|杜林普|健康飲食|恐怖主義|旅遊|宗教|消費|Netflix|挪威||貧富懸殊|時尚|插畫|女性|澳洲|傳媒|桌遊|Brexit|倫敦|美劇|納粹|情緒|時裝|曾俊華|環保|生活|單身|子女|企業|特首|瑞典|社交媒體|機械人|足球|閱讀|設計|自由|飲食|醫療|城市|伊斯蘭|林鄭月娥|NASA|潮流|網絡|音樂|藝術|board game|太空|社交|恐襲|生態|科技|房屋|兩性|梁振英|奧運|城市規劃|樓市|研究|全球化|生物學|奧巴馬|文翠珊|美國大選|香港|親子|結婚|App|記憶|google|英超|食物|總統|遊戲|衣著|運動|丹麥|糧食|語言|教育|電影|動物|出版|特首選舉|西班牙|希拉莉|歷史|美國總統|共和黨|中東|英語|台灣|企業家|日劇|敍利亞|眼疾|失業|北韓|Facebook|希特拉|人工智能|商業|移民|大選|第二次世界大戰|智能手機|全球暖化|AI|家長|投資|文學|工作|基因|非洲|意大利|科學|品牌|難民|特朗普|污染|戰爭|大腦|心理學|性愛|廣告|學習|大數據|經濟|建築||里約奧運|金融|小說|哲學|脫歐|攝影|恐怖分子|創業|公投|反恐|年輕人|逃稅|氣候變化|民主|睡眠|企業管理|歐盟|愛情|毛澤東