脫歐談判 1001：丹麥自古以來捕魚權？

英國脫歐要處理的政經事項多不勝數，其中一件就是與丹麥爭奪兩國之間的捕魚權。「國際海洋法」賦予主權國可擁有 200 海里的經濟專屬區，英國理所當然盼於脫歐後重享這塊專屬區，英國人獨享英國魚。不過，丹麥聲稱他們自古以來便在該海域具捕魚權，古到 1400 年——脫歐？沒問題，但請留下海域讓丹麥人捕魚。

據丹麥官員表示，現時 40% 的丹麥漁獲正是來自這 200 海里的經濟專屬區，部分漁民更是完全依靠在這帶水域作業。整個歐盟近 3 分之 1 的漁獲都是來自英國水域。當初脫歐倡導者，包括現時的英國外相 Boris Johnson，信誓旦旦脫歐可為英國重奪專屬區，但事情的發展卻是波譎雲詭。

丹麥外交部長 Anders Samuelsen 說：「丹麥漁民自古以來便在橫跨北海作業。歐盟的共同漁業政策亦是基於歷史權利而作規範，而非遵從經濟區。」丹麥方面相信，「共同漁業政策」下的捕魚配額制度已反映了丹麥的歷史權利。除丹麥外，還有在英國附近七國需處理海域經濟區問題。

英國與丹麥均有簽署「聯合國海洋法公約」。丹麥打算以之為理據，並表示應尊重在鄰近國家水域的「傳統捕魚權利」。此外，在 1964 年丹麥與英國等多個歐洲國家，簽訂了俗稱「倫敦漁業公約」，當中承認他國在英國水域的歷史捕魚權（第 3 條指簽署國假如於 1953 年至 1962 年間慣常於一國的主權水域以外 6 至 12 海里作業，便具捕魚權）。

英國目前只有約 1.1 萬人直接受僱於捕魚業，在脫歐公投期間，部分漁民便指摘歐盟過度控制捕魚配額。英國政府則表示，脫歐談判是重新審視英國漁業管理的好機會，並會為英國捕魚界爭取最佳的方案。

丹麥漁民協會與在歐洲議會中的漁業委員會均認為，歐盟應以限制英國漁獲進口歐盟國家為籌碼，來要求英國繼續遵循現時的配額制度。其實談判除了法理依據，還要考慮雙方的利益交換，脫歐與重奪專屬捕魚海域的支票，還不肯定是否真的能夠兌現。