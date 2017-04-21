每當你陷入焦躁，局外人總會慢條斯理勸你「冷靜，深呼吸」，叫你加倍煩躁，暗罵此人盡說風涼話。殊不知日前終有研究解構，原來深呼吸減壓效果屬實，而且當中原因大有學問。

史丹福大學醫學中心與加利福尼亞大學三藩市分校的研究人員，早前在學術期刊「科學」刊登論文，解構深呼吸減壓法的原理。論文作者之一、史丹福大學的生物化學教授 Mark Krasnow 指他們發現，大腦負責調節呼吸的神經群與覺醒中樞有直接關聯，意味呼吸可直接影響腦部活動水平，反之亦然。

呼吸是由一個位於腦幹的腦細胞群主宰的自動機制，與其他自動機制（如心跳）不同的是，它的變數極多，Krasnow 指：「我們所知有不同的呼吸種類，有平常的模式，也有刺激時、嘆息時、打呵欠時、倒抽涼氣時、睡覺時、大笑時、抽泣時……我們懷疑，也許這麼多種呼吸模式，是由呼吸控制中樞（由腦幹、延髓和腦橋等區域組成）裡不同的神經元負責。」

實驗中，他們先將實驗鼠的呼吸控制中樞分成不同部分，嘗試找出決定不同呼吸節奏的區域。在實驗鼠 3,000 個專責調控呼吸頻率的腦幹神經元中，他們根據此前研究所得，刪除了其中共 175 個神經元，測試實驗鼠的呼吸會否因而失去規律。出乎意料地，實驗鼠狀態比從前更好，牠們不再冒失的四處嗅四處遊，而是優哉悠哉地坐著、滿足地享用鼠糧。

研究人員本來以為實驗失敗，後來才驚覺他們命中目標，成功切斷了覺醒中樞與調節呼吸神經群的聯繫。其主要後果有二：一是由於失去與大腦其他負責處理感官的區域的聯繫，呼吸控制中樞無法接收任何令其加快呼吸的警號；二是正因為不會急速呼吸，實驗鼠再無焦慮的生理誘因。換言之，呼吸模式的確會直接改變心理狀態。

Krasnow 認為同類調節機制也可見於人體，因此調控呼吸頻率可幫助降低相關神經細胞的活躍度，從而平伏焦慮的心情。

深呼吸也有不管用的時候

若你覺得焦慮時深呼吸無補於事，原因可能在於遺傳變異。若你對調節呼吸的神經元變化反應遲緩，有意識的深呼吸便不足以將你受刺激的大腦切換成平靜狀態。此時你或需要其他冷靜方法如服藥，幫助限制相關神經細胞的活動，這正是 Krasnow 等人研究的最終目標——尋求更有效控制深呼吸冷靜效果的方法。雖然如此，Krasnow 也承認深呼吸對抗壓力與焦慮感的重要性，畢竟如今終有科學研究證實深呼吸的效用，還是應好好利用。