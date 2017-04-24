鄭立：想組一個 App 團隊該如何分配收益

之前有一篇這個專欄的文章，有朋友在下面問，他想組一個 App 團隊，想要開發些甚麼，而造一個 App 自然包括了美術設計師、程式設計師，或者各方面的人才，而計劃多數是有收益的時候才分成。但是他卻不清楚要怎樣分配收益才公平，便來請教我該怎樣做。

這是很好的問題，也是很應該問的問題。因為一早意識到有利益分配的問題，總好過你在做到一半甚至賺錢的階段，因為利益分配沒談清楚而產生衝突。我覺得這是值得鼓勵的，這也是我為何會盡快寫文去答這個問題的原因。

首先，一個團隊最好只有一個領導者，而不要所有人平起平坐，個個都是國王。你可能會告訴我，我們都是一群好朋友好兄弟，怎捨得大家分你我高低？但是請記著，多頭馬車只會互相衝突，每個人對於事情的期許，都一定有少許的出入。如果各自對於事情有不同的規格與理念，結果只會拼不起來。

你要尊重你的朋友，需要的並不是「權力」的均分，有人有較多的權力，只代表他也有較多的責任。那是職能不同，不等於有階級尊卑的分別。所以，第一件事，是先挑選一個人當領袖。你可以用選舉或任何形式產生，但最重要的是，他應該是整個團隊最有動力，最想把事情完成的人。

為何要先決定這個人？因為我們需要一個指揮官。

這個指揮官需要做的事情，就是定義出這個開發每一部分的工作，例如說，需要編寫一個甚麼功能，需要畫一張甚麼圖，需要設計一個甚麼界面。你會能先列出一堆這些工作出來，然後隨著開發，你又會不斷加添新的工作，或者突發的工作，例如「修好某個 bug」。

之後你要做的，就是把這些工作分別定義出一個價錢。比方說，設計一個界面，你就去跟有能力和興趣做的人說，我要設計這樣的界面，我跟你談一個價錢，你如果接受這價錢，就完成這個任務。而上述這價錢隨你們定，你可以說一千元也可以，五千元也可以，一萬元也可以，最重要是雙方同意。確認了這工作的貨幣價值之後，就像外包一樣把事情交給那個團隊成員執行，指揮官負責驗收。

看到這裡你可能會問，這不就是變成用錢了嗎？如果一開始就用錢的話，那我就不用問這問題了吧？不，請看清楚，我沒有叫你付錢。我說這是該工作的「價值」。那個人完成了價值一萬元的設計，不代表你需要給他 一萬元，而代表你必須記下，他「為這個 App 投資了一萬元等值的工作量」，你可以看成他投資了一萬元進這個開發裡，之後把這一萬元支付給自己，去做一個工作。不論是畫圖，寫字，寫程式，甚至是落街買外賣，洗廁所，只要是為這件事而付出的，再小的付出，你都可以這樣算。

雖然是虛擬數字，卻是公平的制度，多工作或專業重要的人，他們累積的數字也會比較高。而貢獻較少的人，累積的數字也會比較少。到產品推出時，就把每人貢獻的數字加起來，這就是每人的投資額。按照每人佔這個投資額的比例，進行分成。若再有額外的投入，例如售後服務、修 bug、額外開支，或者直接投錢去做些甚麼，比照辦理。

這樣大家就會比較容易信服，因為價值一開始已議定，清楚乾淨，沒有不必要的遐想。同時多勞多得，愈投入得多的人，收成也愈多，這才鼓勵大家努力去投入；而不工作的 free-rider，得到的也會較少。但他還是能拿到他有投入的份。順便紀錄下大家一直以來的工作和貢獻，就不會出現大家只看到自己卻忘了別人貢獻的問題，並且協助你分析計劃的可改進之處，使專案更有可能完成。

要記著，利益分配要公平，不論成敗，日後再合作不難；利益分配不公，即使成功，也難逃散夥的命運。把價錢確認精確，永遠比含糊好得多了。