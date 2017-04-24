陶傑：大灣區區長要回答的問題

「大灣區」勢成梁振英退任特首之後升任「大灣區區長」的「重點發展項目」，俯視香港特首林鄭月娥。以「大」灣區領「小」香港，並聲稱「吸引資金人流」，要吸引香港人北上移居。

早在「大灣區」之前，另有「九加二」發展大計、「泛珠三角區域合作框架協議」，請問這些「框架」與大計等，如今安在，執行了幾多？

「大灣區」參照美國三藩市先例。但是，三藩市大灣河口兩岸，囊括九個縣市，包括奧克蘭、聖荷西、利治文、柏克萊，其間並無「一國兩制」，而是「一國一制」。

三藩市大灣區使用一套美國法律，公用美國憲法，共同保障人權自由法治精神。如果大灣區的三藩市行美國聯邦法和加州法，奧克蘭和聖荷西的最高法院院長公開宣佈「絕對不輸入西方價值觀」、「絕對不搞西方三權分立那一套」、「絕對不容許司法獨立」，那麼人家三藩市的大灣區，你猜會不會幾十年不衰？

三藩市整個大灣區，人民可以自由上網， Google、Facebook 全部流通。請問香港、深圳、澳門、珠海等組成的這個中國大灣區，若吸引香港市民北上移民，中山、珠海、佛山的網路資訊是與香港一樣完全開放，包括維權律師被捕和郭文貴在美國的全部推特訊息，還是「嚴格執行一國兩制方針」，封閉屏蔽？

如果這個所謂大灣區，只有香港維持全世界開放資訊，另一半則「对不起，你搜索的內容不存在」，請問如何吸引低頭族的香港人，特別是年輕一代人囗向「大灣區」疏散？

且不說整個大灣區，醫療制度是否相同；中山佛山等，公共醫院是否都與香港瑪麗和伊利沙伯醫院一樣，行同一樣的制度，包括開藥、手術不必收取紅包？真正的三藩市大灣區，九個區域的醫護專業考核標準一致，質素相同。

還有食物衛生檢測標準。當然，有理由相信，香港一間中小企去大灣區其他地方開設食肆，舖租暫時每月一定比尖沙咀和旺角便宜很多。但在台灣開食肆，其實也一樣。但大財團率先利用「國家政策」圈地，利潤的效果，長遠當然不同。

大灣區區長梁振英有責任向香港人詳細說明以上幾個問題。