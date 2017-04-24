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高能量飲食有害大腦

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甜美令人上癮。

對於大眾，糖份和脂肪與肥胖同義，被認為是心臟疾病、肝病、糖尿病的元兇，雖然相關研究不無爭議，但高熱量飲食（多糖高脂肪量）不利身體健康，已有公論；近年亦有不少實驗指出，除了促成身材走樣，原來糖與脂肪亦會影響大腦表現，甚或會削弱記憶力和認知能力。

2010 年美國普渡大學（Purdue University）一項實驗中，一組白老鼠連續 3 日被餵飼大量糖份及飽和脂肪，結果發現，相比營養均衡的另一組老鼠，高能量餐單組在覓食測試的表現較差。兩組老鼠均無增重，代表高熱量不止會增加脂肪，更會影響腦部運作。跟進研究顯示，大腦海馬體（hippocampus）運作易受高熱量飲食左右。海馬體與組成記憶及學習能力有關。

高熱量飲食之所以損害認知能力，或源於其引起的胰島素抗性（insulin resistance）。胰島素協助將血液中的葡萄糖轉化為能量，缺乏這種蛋白激素則會導致血糖過高以及肥胖，長期攝取高熱量更可引致糖尿病。除此之外，海馬體亦會隨胰島素起變化，改組大腦神經細胞的結構，令神經細胞之間更難連接溝通，繼而妨礙記憶組成。

更甚，高熱量飲食或會令人愈食愈上癮。普渡大學心理學教授 Terry Davidson 推測指，海馬體負責將飢餓感與進食滿足感聯繫，一旦海馬體受損，神經訊號被打亂，或會導致即使不餓也有食欲。高熱量攝取得愈多，愈易出現無謂食欲，惡性循環之下，不止腰圍易脹，大腦也會持續受損。

不過，即使註明走糖少脂，也不代表該製品能避免對腦部的危害。最近美國心臟協會（American Heart Association）旗下期刊發表研究，指出所謂無糖汽水含有人造甜味劑（artificial sweeteners），一如高糖飲品，經常飲用或將大幅增加患上各種疾病的風險，例如中風和腦退化症，縱然研究未有定論。無論如何，健康飲食不只是為了身材外表，也是為知性人生著想。

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