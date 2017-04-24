大麻是藥物或是毒物？用家與對家爭論數十年之久，至今仍未達成共識，甚至日益針鋒相對；事實卻很可能兩邊不討好。美國科學、工程及醫學國家學院（National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine）審閱自 1999 年以來過萬份相關研究，按證據強弱程度區分，評估大麻對健康的損益。結論：有利有弊。

美國已有 28 個州份將藥用大麻合法化，荷蘭、西班牙、烏拉圭、南非等國家更可用於娛樂。大麻合法化看似蔚為風潮，但其功效與風險並未完全清晰。網媒 Vox 指出，受限於既有研究良莠不齊，是次美國國家學院報告留下不少灰色地帶，但仍是至今最全面的大麻研究，值得參考：

療效評估

「決定性證據」（conclusive evidence）：治療慢性痛楚；化療引起的嘔吐和不適；改善多發性硬化（Multiple Sclerosis）的痙攣症狀。

「中等質量證據」（moderate evidence）：短期改善由睡眠窒息症（Sleep Apnea）、纖維肌痛（fibromyalgia）、慢性疼痛及多發性硬化引起的睡眠困難症狀；增強精神失常（psychotic disorder）病人的認知能力。

「有限度證據」（limited evidence）：治療愛滋病引致的食欲不振及體重暴跌；舒緩抽動症（Tourette Syndrome）症狀；改善社交恐懼症（Social Anxiety Disorder）的焦慮病徵；有助治療創傷後壓力症候群（PTSD）；舒緩受創腦部表現。

「證據不足」（no or insufficient evidence）：有助治療癌症及其引起的厭食症、大腸激躁症（irritable bowel syndrome）、癲癇症、脊椎損傷（spinal cord injury）引起的痙攣症狀、肌肉萎縮症（ALS）、亨廷頓舞蹈症（Huntington’s disease）、柏金遜病（Parkinson’s disease）、肌張力障礙（dystonia）、藥物成癮及精神分裂。

報告指出，證據不足並不代表大麻無此療效，純粹缺乏相關研究，單憑個別病人供詞無從斷定。總括而言，現時已知大麻可用於治療慢性痛楚、化療引起的嘔吐和不適以及多發性硬化。鑑於鴉片類止痛藥（opioid painkiller）已成為「美國第一殺手藥物」，大麻作為有效替代物，日後有可能廣泛應用於醫療處方。

害處評估

「實質性證據」（substantial evidence）：長期吸食大麻，可加劇呼吸道疾病及慢性支氣管炎，增加患上精神分裂及其他精神病的風險，孕婦則或產下過輕嬰兒。

「中等質量證據」（moderate evidence）：濫用或會損害學習能力、記憶力及集中力。

「有限度證據」（limited evidence）：增加心臟病發以及患上睪丸癌、慢性阻塞性肺病（chronic obstructive pulmonary disease）及懷孕併發症的風險；惡化精神病的病情，包括抑鬱症、躁鬱症、焦慮症、社交恐懼症及自殺意念（suicidal ideation）。

在評估負面影響方面，報告未有指出攝取方式（嚼食或電子煙）會否改變大麻的作用及副作用，亦無審視其他疾病與大麻的關係，而且大麻所含成分複雜，目前尚未完全清楚害源出自何種化學物，不排除日後剔除有害成分的可能。再者，有證據顯示大麻不如煙草會引致肺癌和頭頸癌，兩相比較，害處孰多孰少，仍然難說。大麻固然不是完全安全的藥物，但也並非如港府所標籤的不折不扣的毒物。