小農 DNA？民族性格這回事

是否真的有民族性這回事？例如一說起中國人，總會讓你想起其種種光怪陸離的行為、嗤之以鼻的特質，甚至有「小農 DNA」一說。不過有人對民族性半信半疑，或認為「小農 DNA」是種族偏見，只是出於「刻板印象／典型」（Stereotype）（英語括註很有用，可增強說服力）。那麼我們能否科學地檢視不同國家的人，性格上會否存在顯著差異？

參考 2005 年 Robert McCrae 的一項跨國研究，研究訪問了逾 1.2 萬大學生，來自 51 個文化群體。受訪者需評價一位在自己國家中非常熟悉的人，就五大人格特質評分，總計出每個文化體的性格特質。結果顯示，最外向的族群是巴西人、法語瑞士國民及馬耳他人，最內向的是尼日利亞人、摩洛哥人及印尼人。在「經驗開放性」（包括想像力、審美感受性、對內心感受的專注性，及對知識的好奇心）中，得分最高的是德語瑞士國民、丹麥人及德國人，而得分最低包括香港華人、北部伊朗人及科威特人。

然而，這項研究只屬初探究竟，不少地方存在研究限制，例如每間大學的學生，性格也會有微細差異；而每種語言之間，也難以保證能翻譯完全對等的語句；在心理評測中，各國之中有多少極端評分遭忽略也具爭議。

2007 年的另一項由美國布拉德利大學 David Schmitt 領導的大型研究，訪問了超過 1.7 萬人，來自 56 不同民族。同樣也能發現不同民族的平均性格值各異，例如日本與阿根廷人的「情緒不穩定性」較高，更容易感到焦慮、憤怒、內疚、抑鬱。研究亦探究地區間的性格特質，例如非洲人傾向在「盡責性」（Conscientiousness）得分較高，東亞人則得分較低。

可是，這些差異卻通常不符合刻板印象，例如一般人以為英國人相比起美國要保守（外向性較低）一些，但在 2005 年的研究結果中卻是相反；而 2007 年的研究結果中，美國人僅輕微比英國人在外向性高分一點。2005 年與 2013 年分別有兩項調查指出，受訪者的刻板印象與各國性格研究的結果並不相符。

其中一個有關民族性格差異的成因，或與移民歷史有關，如較開放及能承擔風險的人，或更願意移民，歷史上較多移民的地區便沿襲下去，而較封閉的人口則傾向變得愈來愈內向。意大利帕多瓦大學 Andrea Ciani 在內的團隊便發現，有些島嶼的居民比內陸的居民較內向和不開放，他們解釋現象或出於開放的居民早已選擇移居內陸。他們更提出，俗稱「冒險基因」的 DRD4 在島民身上較不普遍。

對於民族性格的形式各說各法，除了基因與移民歷史，也有學者認為氣候、人口密度、政治制度或有關連。有關民族性，我們固然應盡量撇除偏見，與此同時，中國遊客與中國移民不受歡迎，一國城民給人的印象成形，未必無因。歷史塑造民族性格，民族性格締造歷史，反躬自省，才能掃除「偏見」。