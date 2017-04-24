何以委內瑞拉窮得只剩油？

委內瑞拉民不聊生，連飯也吃不飽，總統馬杜羅卻仍戀棧權位，甚至企圖剝奪國會的立法權，如今爆發大規模示威，不過是官逼民反。但既說石油好比黃金，委國的石油儲量冠絕全球，理應富甲天下才對。何以這南美大國卻弄至經濟崩潰，窮得只剩下油？

早於查韋斯年代，委國已把石油視為經濟中心，95% 全國出口及約半數政府收入，皆是來自石油。當局亦恃「油」生驕，揮金如土，對社福計劃極其慷慨，為百萬窮戶提供房屋。但查韋斯在 2013 年逝世，改由馬杜羅接任，翌年油價暴跌，由每桶 115 美元急降近半，導致委國收入大減，由 2013 年的 800 億美元，變成去年的 200 億美元；外匯儲備由 2011 年的 300 億美元，跌至只剩 105 億美元。

但委國的經濟崩潰，並非全屬油價之過，政府的管理不善，更是致命之傷。2002 年，反對派發動政變失敗後，委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）展開罷工，查韋斯怒炒 18,000 名員工。到 2006 年，他將石油基建投資減至最小，把對油田的控制擴至最大。既缺乏外國企業的尖端科技，亦沒有注入天然氣提取石油等供應，石油產量下降，跌至現時每日僅得 250 萬桶，創 23 年新低。

委國的石油經濟尚有另一問題，那就是油輪無法交貨。海事法規定，只有符合其環境標準的船隻，方可在公海航行。但委國那些殘舊油輪，佈滿原油污跡，PDVSA 卻無力支付積壓的清潔費。近日路透社報道，部分油輪需等候達兩個月。俄羅斯航運巨頭 Sovcomflot 作為 15% 委國油輪的供應商，亦在去年 10 月扣押委國一艘載有原油的油輪，以追回 3,000 萬美元欠款，惟委國亦未償還伊朗新油輪及葡萄牙船塢的費用。多份報道指出，在去年 11 月，PDVSA 欠債已達 4 億美元。

記得在 2014 年，油價尚算可觀之時，委內瑞拉曾向俄羅斯及中國借款近 50 億及 500 億美元，當時約定以石油和燃料還債。但在今年初，路透社引述內部文件報道，出貨延誤長達 10 個月。既無法提取更多石油，更別說加快發貨，PDVSA 要增加現金周轉，可選的辦法不多，這令委國更有可能出現主權債務危機。

既然經濟崩壞，乃源於掌權之人，要擺脫當下困局，唯一曙光就是提前大選，徹底改朝換代。德國之聲分析指，近日委國反對派領導的示威，或能對馬杜羅施壓，逼他早日下台。若新政府有轉向經濟多元化的徵兆，亦願意開放市場予外資，相信可加強市場信心，並將委國從石油深淵中拉出來。