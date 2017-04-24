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奧比斯：如何避免紫外線影響視力

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3 至 5 歲是兒童發展的重點期，戶外活動少不得，可是烈日當空下，兒童眼睛對紫外線卻是特別脆弱並容易受到傷害。為此，國際防盲組織奧比斯在全港幼稚園舉辦首屆「愛眼小特工」的校園活動，致力提升本港家長和幼童的護眼意識，並倡導學童戴上能阻隔紫外線的太陽眼鏡進行戶外活動，避免紫外線影響視力。

大家都知道紫外線是有益健康，這是產生維生素 D 所必需的。然而，過度「曬太陽」可能引致多種眼病問題。根據世界衛生組織（WHO）數字指出，現時全球有 1,800 萬人因白內障導致失去視力，當中 5% 的病情，有可能由紫外線輻射造成。紫外線的影響還包括其他嚴重眼病：如角膜炎、視網膜破壞、黃斑退化等。紫外線對眼睛的傷害最可怕的是不容易被察覺，要經過一段時間才會在曝曬下感覺到眼睛不適，幼童如能養成戶外戴太陽眼鏡的習慣，將於成年期減少紫外線引發眼病的潛在危機。

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奧比斯義務眼科醫生劉凱珊指出：「雖然過度暴露於紫外線會對眼睛造成傷害，但是適量的攝取卻有助眼睛的健康。研究顯示，戶外活動可以減低近視的發生，或有助減慢近視加深的速度，所以我們建議兒童每天應有一個小時的戶外活動時間，但要避免在陽光猛烈下進行，以及配戴合適的太陽眼鏡防護眼睛，減低紫外線對眼球造成傷害。」

另外，市面上太陽眼鏡五花八門，花樣繁多，要選購一副合適的兒童太陽眼鏡都並非容易。瞳視一家註冊視光師區因儀指出：「當家長要為兒童選購太陽眼鏡的時候，一定要注意太陽眼鏡片是否備有過濾紫外光的功能，一般太陽眼鏡架或鏡片標示 100% UV 或 UV400，即表示能夠阻隔所有有害紫外光。」同時，她亦補充太陽眼鏡片的顏色深淺與過濾紫外光的能力並沒有必然的關係，深色鏡片並非有較高防紫外光的作用，最重要視乎情況的需要。她建議深色鏡片如灰色或墨綠色都較適合在烈日、猛烈陽光下使用。

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※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
奧比斯

國際奧比斯是一個非牟利的人道機構，肩負全球防盲救盲的使命。我們在醫療資源貧乏的開發中國家，傳授眼科醫療技術、推廣護眼教育，讓醫療夥伴能全力預防及治療眼疾，幫助視障患者獲得可負擔、方便及優質的眼科醫療服務。

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