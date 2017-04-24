奧比斯：如何避免紫外線影響視力

3 至 5 歲是兒童發展的重點期，戶外活動少不得，可是烈日當空下，兒童眼睛對紫外線卻是特別脆弱並容易受到傷害。為此，國際防盲組織奧比斯在全港幼稚園舉辦首屆「愛眼小特工」的校園活動，致力提升本港家長和幼童的護眼意識，並倡導學童戴上能阻隔紫外線的太陽眼鏡進行戶外活動，避免紫外線影響視力。

大家都知道紫外線是有益健康，這是產生維生素 D 所必需的。然而，過度「曬太陽」可能引致多種眼病問題。根據世界衛生組織（WHO）數字指出，現時全球有 1,800 萬人因白內障導致失去視力，當中 5% 的病情，有可能由紫外線輻射造成。紫外線的影響還包括其他嚴重眼病：如角膜炎、視網膜破壞、黃斑退化等。紫外線對眼睛的傷害最可怕的是不容易被察覺，要經過一段時間才會在曝曬下感覺到眼睛不適，幼童如能養成戶外戴太陽眼鏡的習慣，將於成年期減少紫外線引發眼病的潛在危機。