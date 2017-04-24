沈旭暉國際郵覽台：福克蘭群島——從郵票看阿根廷、英國領土爭端

在一個地方發行郵票，除了實際的郵政用途外，更有另一重要因素，就是要表明地區的主權所屬。不少國家在佔領另一國或別國的城市時，都會發行代表自國的郵票，以示佔領者對被佔領地擁有主權，而郵票上的用字、圖案、甚至所用貨幣，都存在不少解讀空間。

英國、阿根廷在地圖上看來，兩國相距甚遠，但其實她們在近代有不少領土主權爭議，例如南極大陸，和香港人有可能聽過的福克蘭群島，這次將為大家介紹，如何從郵票入手了解英亞兩國的領土主權爭議。

福克蘭群島的「郵票戰」

1982 年 4 月，英國和阿根廷爆發福克蘭群島戰爭。雖說是「爆發」，但其實該場戰爭規模不大，只是一場維持不足兩個月局部戰爭，在 6 月中，英軍就成功收復被阿根廷軍事佔領的福克蘭群島。1982 年福克蘭群島「明刀明槍」的戰爭不過歷時兩個月，但「郵票」上的戰爭持續的時間、規模則長得多。

福克蘭群島自 1833 年由英國統治，約於 1880 年代起，福克蘭群島就有發行自己的郵票。正如上篇文章「同一年開埠的不同結局——由香港、沙撈越的開埠百年紀念郵票談起」提過英屬香港郵票的設計，英屬福克蘭群島的郵票上，大多都有英國君主的鵝蛋型肖像，配以當地象徵，例如海獅、企鵝等等。