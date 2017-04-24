沈旭暉國際郵覽台：福克蘭群島——從郵票看阿根廷、英國領土爭端

在一個地方發行郵票，除了實際的郵政用途外，更有另一重要因素，就是要表明地區的主權所屬。不少國家在佔領另一國或別國的城市時，都會發行代表自國的郵票，以示佔領者對被佔領地擁有主權，而郵票上的用字、圖案、甚至所用貨幣，都存在不少解讀空間。
英國、阿根廷在地圖上看來，兩國相距甚遠，但其實她們在近代有不少領土主權爭議，例如南極大陸，和香港人有可能聽過的福克蘭群島，這次將為大家介紹，如何從郵票入手了解英亞兩國的領土主權爭議。
福克蘭群島的「郵票戰」
1982 年 4 月，英國和阿根廷爆發福克蘭群島戰爭。雖說是「爆發」，但其實該場戰爭規模不大，只是一場維持不足兩個月局部戰爭，在 6 月中，英軍就成功收復被阿根廷軍事佔領的福克蘭群島。1982 年福克蘭群島「明刀明槍」的戰爭不過歷時兩個月，但「郵票」上的戰爭持續的時間、規模則長得多。
福克蘭群島自 1833 年由英國統治，約於 1880 年代起，福克蘭群島就有發行自己的郵票。正如上篇文章「同一年開埠的不同結局——由香港、沙撈越的開埠百年紀念郵票談起」提過英屬香港郵票的設計，英屬福克蘭群島的郵票上，大多都有英國君主的鵝蛋型肖像，配以當地象徵，例如海獅、企鵝等等。
阿根廷的反撃
自福克蘭群島被英國取得，並持續行使實際統治權後，阿根廷從未放棄對群島的主權要求。相信是為了「反撃」英國於 1933 年慶祝統治福克蘭群島 100 週年，阿根廷方面於 1936 年發行了右圖郵票，顯示阿根廷共和國的「完整版圖」，當中包含福克蘭群島在內。
本來阿根廷國內的地圖，一向都會畫出福克蘭群島，不過群島出現在阿根廷郵票上，相信是第一次。
福克蘭群島戰爭：一場戰爭，各自表述
1982 年福克蘭群島戰爭期間，阿根廷軍事佔領福克蘭群島。為宣示主權，阿根廷廢除了英屬福克蘭群島郵票，改為使用阿根廷本國的郵票，並在上面加蓋「Las Malvinas Son Argentinas」，意思即是「馬爾維納斯群島是屬於阿根廷的」，馬爾維納斯群島是阿根廷對福克蘭群島的稱呼。不過，阿根廷不久就戰敗，這枚郵票又隨即被停用。
1983 年，福克蘭群島戰爭結束一年，英國、阿根廷兩國都不約而同為群島上的戰爭發行郵票，但內容完全相反。
阿根廷方面於 1983 年推出下圖郵票，以慶祝「馬爾維納斯群島及南佐治亞及南桑威奇群島（當時為福克蘭群島的組成部份之一）」曾經被阿根廷母國「收復」一週年的紀念。郵票中心配以阿根廷國旗，以強調領土主權，和阿根廷維持領土完整的決心。
而英國當年發行的郵票，則以福克蘭群島「解放一週年」為主題，並配以英軍登陸群島為圖案，強化了阿根廷作為「侵略者」佔領群島的印象。
福克蘭群島戰爭成功地被當時英國執政者戴卓爾夫人轉化為一場身份認同的戰爭，她將阿根廷描繪為侵略者，並以福克蘭群島島民對英國的認同，以及他們的英式生活習慣為依據，將阿根廷視為「他者」，從而強化福克蘭群島是英國一部分的觀念；當時主戰的阿根廷政府亦因為福克蘭群島戰爭的失敗，而引發國民反對，總統加爾鐵里最終更因此而下台。時至今日，英國仍牢固地掌握福克蘭群島主權。