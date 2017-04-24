4月24日
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為出國留學鋪路　中國家長離棄補習學校

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近年中國學生留學外國數目急增，家長恨不得為孩子削尖腦袋躋身外國學校。操練補習自是不在話下，為了讓孩子早日「適應」國外學校的英語環境，學童接觸英文的年齡愈推愈前（至 0 歲）。但當各種高壓教育成果落空，坊間開始興起幼兒讀書會，以各類英文圖書和小說為日後爭取國外學校學位的競爭預熱。

家住廣州的劉爸爸，打從小兒子還未會說話之時已開始教他英文，13 歲的大兒子不像其他被迫進補習學校的學生每天應付測驗，而是跟從父親自家編制的英語學習課程，讀小說、BBC 電視節目，最近他在研讀維基百科上所載的日本前首相的一生。長時期的鋪路，只是為日後出國學習的兒子消除語言隔閡，好讓他們未來能與同窗流利交談，盡享外國學習經驗。

中國家長似乎深信「出國留學」是孩子學習過程的必經之路——事實上單計美國去年就接收了 33 萬中國學生——因此孩子的啟蒙教育最好就從教英語做起，趁早將英語融入生活，而這是中國以高考為主導的教育文化無法做到的。

自辦網上英文教學課程的李岑說：「從很多方面而言，中國孩子是跪著學英文的。」學生們將英語視為高高在上的語言，再怎樣學習都不能活用成自然流暢的生活英語。在李岑的出版書「0-12 歲英文原版書閱讀力進階指南」中，他將中國學生分為兩種，一種為死記硬背學英文，結果「只能在機場兜圈圈」的低水平學生；另一種為早入門早受嚴格英語文學訓練，最終順利「登上飛機」的高水平學生。　

確實中國的英語教育流於死板，缺乏應用。先不說絕大部分學生學習英語的動機不純，即使「學成後」也只屬半桶水，出國後才發現過去只學到皮毛，就算不出國，李岑也指：「我在清華大學讀法律時，就見用英文記錄的法律個案被學生束之高閣，全因不諳英語，怕了英語。」

maxresdefault意識到問題癥結的中國家長，近年開始經營幼童英文讀書會，分享合適的幼兒書，並與準海歸學生家長們交換英語教學貼士。以送兒子出國讀書為目標的黃媽媽，創立了自稱擁有全上海最大私人藏書的讀書會 JoYokids，當初因不滿補習學校、坊間英語課程，甚至連公共圖書館都無法滿足她的英語教育要求而自立門戶：「英語閱讀和會話是中國學生最需要的核心能力，偏偏我們提供不了這種語言環境。」如今 JoYokids 幫助家長以英語國家的基準如紐西蘭中小學廣泛使用的 Standardized Test for the Assessment of Reading 評估孩子水平，再因應結果推薦書籍。「Magic Tree House、Peppa Pig……這些故事書都很受歡迎，我們的目標是讓受訓 3 年的學生讀完 3 萬至 5 萬字的 Roald Dahl 的 Charlie and the Chocolate Factory（朱古力掌門人）。」這類私人讀書會愈開愈多，尤其一線城市，北京就有坐擁 25 萬藏書的私人讀書會

有賴望子成龍的家長們這一波新需求，加上網購配套推波助瀾，幼兒英文書市場不斷擴展，全國最大圖書進口商之一中華商務貿易公司的進口部經理黃先生指：「自 2013 年起，外國兒童書進口量每年都有雙倍增長，今年全年銷售額估計能有 10 億人民幣，到 2018 年大概會有 13 億人民幣。」中國通訊軟件 WeChat 也功不可沒，家長在 WeChat 建立基地，表面是普通家長群組，其實是推薦或售賣圖書，不斷推動外國幼兒圖書市場增長。黃先生因此斷言，5 年內，這個市場就會成長到每 5 本出售書中就會有 1 本是英文書的地步。

面對外界批評他們功利學習心態，廣州的劉爸爸就自辯：「我的確滿心希望兒子出國讀書，但我也希望外國小說能幫助他吸收西方價值的精粹，例如平等、尊重和寬恕。」

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