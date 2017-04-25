陶傑：失序資本主義的時代

狂人總統杜林普上台、英國退歐，歐洲右翼愛國勢力復辟，2017 年有如上世紀俄國十月革命和第一次世界大戰即將結束的 1917 年，百年後回顧，將會是歷史關鍵的一年。

杜林普和退歐公投，皆英美兩國平民向精英、以及二十年來的「全球化」宣戰。英國工業經濟學家穆禮（Robin Murray）最新宣佈：英國經濟已經進入「後福特時代」（Post- Fordism）。密集的工業生產，包括科技管理，以 20 世紀初福特汽車為代表、以工業商品為經濟主導的傳統資本主義正式結束，世界進入一個所謂「失序資本主義」（Disorganized Capitalism）的時代。換句時髦的話：當二百年來的西方資本主義「碎片化」之後，資本主義的面貌和性質又是甚麼？

Disorganized Capitalism ，簡稱 DC，是全球化造成的後遺症：工業革命之後，出現了資本、中產專業、產業工人和知識份子的「階級」（Class）。一百年來，世界經濟的動向，都由工業化之後的「階級」來劃分決定。

但在全球化之後造成的「失序資本主義」，就是 iPhone 手機和電腦網絡，已經搗破了本來的 Class Structure。階級不再是政治、文化、社會生活的分類。

新的社會動盪和衝突，換言之，不再是由馬克思到香港長毛標謗了一百多年的「階級鬥爭」為主流，而是換了一種結構面貌，成為「身份鬥爭」：性別、性取向、種族、宗教、環境。以上五大元素決定了世界以「身份」（Identity）類別，而不再是上流資本社會、中產階級、工人和貧民社會的階級之分。

「階級」的分線界模糊了，轉而「身份」的認同意識更強烈。這是二十年來地球一體化帶來的影響。左派和「政治正確」思想運動，已經將全世界的人類意識改組。1945 年後出生的嬰兒潮，在 60 年代進入青年期，現在「戰後嬰兒潮」世代已經年老，面臨被邊緣化而退位的前景。

戰後嬰兒潮世代，以克林頓和貝理雅為意氣風發的代表。但隨著希拉莉的敗選，貝理雅備受批判，二十年間網絡發達，高科技發展神速，人工智能和機械人崛起，「工業」兩個字已經漸成為歷史名詞。「身份認同」取代了「階級意識」。

而香港五年來，梁振英雖然一手掀起「港獨」，但錯有錯著，他在不知不覺之間激發了香港年輕一代的「本土意識」。隨著「本土意識」的增長，香港人的身份認同也成為爭論焦點，李嘉誠首先是「香港本地財團」，其次才是「國際級富豪」。

身份認同之爭，帶動性別、性傾向、綠色田園運動、古蹟保育等各種民間壓力團體的興起，梁振英原來無意中做了時代的推手，將香港匯入了全球化之後的「失序資本主義」，也就是 DC 的新時代。

中國既沒有補上 19 世紀歐洲已經成熟的社會民主（Social Democracy）的一課，也沒有正式經歷工業發明的資本主義（Industrial Capitalism）世代（不要忘記長期只是人家設計的產品和廉價血淚工廠），現在西方領導潮流，世界進入新的 DC 階段了。但中國的政治卻回頭向中央集權制，甚至秦始皇式的集權倒退。

香港一方面貧富懸殊加劇，階級的衝突尚未解決；另一方面香港的身份認同問題又浮現了，就像宇宙膨脹理論：香港在向外膨脹，而中國則向內收縮。中港之間的分歧怎會不惡化？