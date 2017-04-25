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Eric Chan：稅務政策有甚麼作用？

Eric Chan：稅務政策有甚麼作用？

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稅務政策是用來做甚麼的呢？很多人會說，因為政府需要用錢，所以我們需要交稅；因為政府的開支很龐大，收入來源便是稅收。真的是這樣嗎？

其實大家有沒有看過稅務條例呢？在這麼多章節入面，有幾多是用來徵稅的呢？有幾多是可以告訴我們怎樣可以合情合理合法地慳稅的呢？以美國稅為例，總共有大約 5,800 頁，其中只有 30 頁是重點徵稅的，其他全都是提供方法用來慳稅的啊！

其實稅務條例另外一個目的是用來推行政府政策的。政府提供一些優惠來推動它所要推行的政策，例如社會、經濟、環保和能源政策等等。舉例，從 2015/16 財政年度起，子女免稅額為每名子女港幣 10 萬元，如果該名子女在當年度出生的話，還有額外的免稅額 10 萬元。你認為為甚麼政府會在這個部份提供這麼多的免稅額呢？聰明的你當然會知道，這是政府用來鼓勵生育的。對啊，這便是政府需要做的事情。所以在我看來，稅務條例的作用，其實是用來推動政府政策，多於用來收取稅款的。

那可能你會問，這跟我有甚麼關係？我還不是需要交稅嗎？當然在稅務條例底下，如果你符合條例的要求，便需要繳納稅款；而重點是，如果你懂得運用稅務條例，合情合理合法地為自己計劃好，其實是可以有很多空間可以把稅務負擔最小化的，重點是合法的。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
陳俊雄 Eric 富爸爸雄爸爸

陳俊雄 Eric CHAN，是一名專業的會計師，因緣際會下，在 2012 年參加了人生第一個「會計」以外的課程，令他體驗到學習可以好玩有趣的，開始運用「簡單系統」去輕鬆營運公司。於是，他創立一家培訓公司，把所學的技巧分享給更多的人。Eric 相信克服困難的方法就是不停學習，所以曾向不同專業範疇的教練學習，如 Robert Kiyosaki、Jayne Johnson、Blair Singer 等。Eric 更獲「富爸爸集團」的首席商業教練 Blair Singer 授權為認可的教練，更是香港唯一的二階認證教練。可以為各公司提供訂立「榮譽典章」服務、「小聲音管理」培訓等。 Eric 個人的宗旨是「讓人活得自在富足」，這與樹雄的宗旨「用善知識 讓世界更幸福快樂」是互相配合的，而且 Eric 相信每個人均值得擁有更多的幸福及財富。

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