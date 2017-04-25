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你不為意的污染源 —— 人字拖

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圖片來源：Ocean Sole/Facebook
圖片來源：@Ocean Sole/Facebook

過去，人字拖是平民恩物，愛其廉價又輕便，兩趾一夾就能出門。近年，人字拖更是時尚配搭，鮮艷沉色都好襯衫。於是懶人也好，潮人也罷，誰都有對（甚至幾對）人字拖。但買的人多了，丟的鞋也多了。每年有數以噸計的人字拖，被直接掉進汪洋大海，流落他鄉彼岸，加劇生態污染。

肯亞保育組織 Ocean Sole 成員 Erin Smith 表示：「全球逾 30 億人買得起人字拖。」每對鞋的平均壽命，則只有短短兩年。但這些人字拖由現代合成橡膠所製，被拋棄後也不會憑空消失。事實上，一大部分會被掉進水裡，隨著洋流散佈東非的岸邊。光在肯亞，就有不少海灘成為人字拖的「亂葬崗」，那些「屍骸」主要來自亞洲，包括中國及印度。

在肯尼亞的 Watamu 海灘，不用半小時就拾獲如此多破爛的人字拖。圖片來源：Ocean Sole/Facebook
在肯亞的 Watamu 海灘，不用半小時就拾獲如此多破爛的人字拖。圖片來源：@Ocean Sole/Facebook

Ocean Sole 指出，沖到東非岸上的人字拖，每年約有 90 噸之多。「肯亞幾乎替其餘新興國家承受她們的海洋污染。」Smith 如此說道。但她補充，這個國家亦非完全無辜，有公司每日生產 10 萬對人字拖，當中為數不少卻被棄於水道。首都內羅比的大型貧民窟 Kibera，就曾因大批被棄置的人字拖，令該區的淨水供應受阻。然而，受害的遠不只人類。

Smith 憶述，在 90 年代，Ocean Sole 創辦人 Julie Church 在肯亞目睹，整片海灘都被人字拖覆蓋的景況。「她看到的，不只是曾試圖在自然生態覓食的死魚，更有海龜無法上岸孵蛋。」Smith 直言：「（污染）開始扼殺植物的生命，開始扼殺沙地上的螃蟹…… 我們曾有荒涼的海灘，可供人捕魚，但整個生態系統已被這大幅增加的海洋污染所摧毀。」

多年來，環保團體積極清潔東非海灘，而被拾回來的人字拖，則會拿來「升級再造」（upcycling）。Ocean Sole 在內羅比培訓出 40 多位技師，用爛鞋造成工藝品，既是收入來源，亦是警世訊號。部分作品曾在羅馬時裝節、瑞典文化博物館及倫敦動物園展出，更曾交到教宗方濟各手上。Ocean Sole 希望，1 年內能生產 100 萬件。Smith 則估計，技師們 1 年能令 80 萬人字拖「重獲新生」。不過，她相信要保護環境，更需要源頭減廢。

Ocean Sole 培訓當地人成為工匠，以拾獲的人字拖當原料，造成繽紛的工藝品發售。圖片來源：Video Journalist Africa
Ocean Sole 培訓當地人成為工匠，以拾獲的人字拖當原料，造成繽紛的工藝品發售。圖片來源：Video Journalist Africa

「我認為，是時候開始尋找替代的鞋種，或是替代的物料，來滿足那些時尚需要。」Smith 直言：「我們的產品需要進化。」Adidas 是業內的先行者，早前和環保組織 Parley for the Oceans 合作的波鞋系列，就是利用打擊刺網捕魚（gillnet）後得來的網，以及海洋廢塑造成。該品牌亦在試用名為 AMSilk 的物料，希望開發出附帶酶溶液的可生物降解波鞋，讓消費者想丟棄這鞋時，能把鞋直接溶掉。

Adidas 與環保團體 Parley for the Oceans 合作，推出由海中塑膠廢物所造的波鞋。圖片來源：Adidas
Adidas 與環保團體 Parley for the Oceans 合作，推出由海中塑膠廢物所造的波鞋。圖片來源：Adidas

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