【法國大選】三大趨勢預測

法國大選首輪混戰，賽果一如預測，由中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）和極右的馬琳勒龐（Marine Le Pen）跑出，5 月 7 日第二輪將決定誰主愛麗榭宮。法國政局今後何去何從，可循三大趨勢推測：
馬克宏當選總統：去年美國大選、英國脫歐公投在在告誡不可盡信民調，但是次首輪法國大選結果卻合乎選前預測，準確捕捉到政治新星馬克宏驟升的支持度。民調顯示，次輪選舉馬克宏將以 60% 得票率擊敗馬琳勒龐，預測不無根據：社會黨候選人哈蒙（Benoît Hamon）在落敗後表示次輪將票投馬克宏，右翼共和黨政要包括菲永在內亦一致認同。哈蒙代表的傳統左翼選民固然排斥極右，菲永的選民亦不見得會轉投勒龐，概因其支持者多屬天主教徒，而教會不欲支持任何激進派；即使梅朗雄不為馬克宏背書，相信後者已取足票源，一如 2002 年大選共和黨候選人希拉克（Jacques Chirac）集左中右票源於一身，次輪大敗勒龐之父（Jean-Marie Le Pen）。
傳統政黨邊緣化：首輪勝方屬於非主流黨派的局外人，敗方表現一樣意想不到：右翼共和黨的菲永（François Fillon）即使虧空公款醜聞纏身，得票率仍甚高（19.94%），僅以些微差距敗於勒龐（21.43%）；極左的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）上屆大選無人看好，今次選前人氣急升，得票率（19.62%）緊追菲永其後；相反，執政的社會黨人選哈蒙則以 1969 年來最低得票率（6.35%）收場。共和黨和社會黨作為法國傳統兩大左右陣營，票源分別落入極左、中間及極右，導致是次選戰失利。兩黨會否從此邊緣化，視乎 6 月國會選舉表現，能否組成多數，影響施政方針。目前情況不甚樂觀，尤其是對執政的社會黨。
政局拉鋸維持原狀：一來馬克宏自居中間派，立場模糊，政綱不明，既有主張多屬維持原狀，按其思路，下屆政府的施政方針與現屆不會相去太遠；二來馬克宏的「前進運動」（En Marche!）成立不足一年，就算成功當選，緊接面對 6 月國會選舉，全國 577 個選區競選團隊之中，近半屬於政治新丁，究竟能否取得選民信任一票，仍是未知之數，畢竟法國第五共和此前曾經 3 次出現「左右共治」，當選總統與議會多數派分屬不同派系，最終施政還需迎合國會意向。倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）政治學教授 Rainbow Murray 表示，雖然馬克宏鐵定入主愛麗榭宮，但假如未能組成國會多數，政府或將陷入拉鋸僵局，如此將有利勒龐下屆大選捲土重來，甚或 2022 年選舉可能才是勒龐的真正目標。