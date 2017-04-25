【法國大選】三大趨勢預測

傳統政黨邊緣化：首輪勝方屬於非主流黨派的局外人，敗方表現一樣意想不到：右翼共和黨的菲永（François Fillon）即使虧空公款醜聞纏身，得票率仍甚高（19.94%），僅以些微差距敗於勒龐（21.43%）；極左的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）上屆大選無人看好，今次選前人氣急升，得票率（19.62%）緊追菲永其後；相反，執政的社會黨人選哈蒙則以 1969 年來最低得票率（6.35%）收場。共和黨和社會黨作為法國傳統兩大左右陣營，票源分別落入極左、中間及極右，導致是次選戰失利。兩黨會否從此邊緣化，視乎 6 月國會選舉表現，能否組成多數，影響施政方針。目前情況不甚樂觀，尤其是對執政的社會黨。