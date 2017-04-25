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綠色和平：環保，是一種生活態度

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文：綠色和平項目主任　朱江

香港的快樂指數全球排名 123 位，為甚麼香港人活得不開心？土地問題、生活壓力、物價、垃圾圍城、中港矛盾，都可能是令你我疲憊不堪的原因。要過好生活，是否一定要有車有樓？要活得快樂，是否一定要以物質財產來量度？想過好生活有好多種方法，環保其實都是一種生活態度。

環保對很多人來說，是一種麻煩，費時失事。錯！環保其實會幫你省錢，讓你更健康，過真正的好生活。舉個簡單例子，便利店內一支 500 毫升樽裝水盛惠 5 元，用完即棄好方便。假設每天買一支水，一個月就要花上 150 元。可是，水務署每 500 毫升的水只收費 0.0045 元，一個月只花你 0.14 元，加上煲水的煤氣費也不到 2 元。那一個月就可以省下 148 元，一年省下近 1,780 元。這不是一個大數目，但至少沒有讓你白白浪費血汗錢。同時，每年堆填區亦會少了 365 個 500 年都不會分解的膠樽，省錢又對環境好，何樂而不為？

個人護理產品及化妝品都含有微塑膠，而香港人卻懵然不知。
個人護理產品及化妝品都含有微塑膠，而香港人卻懵然不知。
塑膠垃圾難以分解，難道你想下一代都在沙灘上抓到的不是沙，而是塑膠垃圾？
塑膠垃圾難以分解，難道你想下一代都在沙灘上抓到的不是沙，而是塑膠垃圾？

只要妥善回收，不就解決問題了嗎？ 部分正確，但前提是要有完善的回收政策配合，而該物品本身是可以回收。常用於個人護理產品及化妝品的微塑膠，就是不可回收卻又嚴重污染海洋，威脅人類健康的鐵證。微塑膠泛指體積少於 5 毫米的塑膠微粒，常用於個人護理及化妝品上，例如洗面膏、磨砂用品等沖洗性產品，主要是用作去死皮的功能。另一方面，其實遮瑕膏、眼影、睫毛膏、潤膚露、甚至唇膏都可能加入微塑膠，原因是為了增加質感，或者遮瑕能力。

由於微塑膠體積太小，未能被污水處理廠過濾，直接流入大海。有數據顯示，香港每日有 48 億粒微塑膠排出香港水域，威脅海洋環境及生態。微塑膠除了會污染海岸，更有研究在全球超過 170 種海洋生物體內發現微塑膠，當中包括香港人常食用的烏頭、蠔和丁香魚等。微塑膠更有可能在食物鏈中累積，市民食用海產時更有可能同時把微塑膠吃進肚子裡，影響人類健康。另外亦有研究指，在深海或北極地區都有發現到微塑膠的蹤影。可惜，微塑膠的問題在香港仍然鮮為人知。政府無視微塑膠問題，企業亦不願處理，而可憐的香港人可能連微塑膠這三個字都未聽過。更可笑的是，沒有科研證明微塑膠真的有磨砂或者遮瑕的作用，而簡單使用天然的燕麥、糖或咖啡渣，都可以造到磨砂效果。

有研究在全球超過 170 種海洋生物體內發現微塑膠，當中包括香港人常食用的烏頭、蠔和丁香魚等。
有研究在全球超過 170 種海洋生物體內發現微塑膠，當中包括香港人常食用的烏頭、蠔和丁香魚等。
微塑膠泛指體積少於 5 毫米的塑膠微粒，由於微塑膠體積太小，未能被污水處理廠過濾，直接流入大海，香港每日有 48 億粒微塑膠排出香港水域。
微塑膠泛指體積少於 5 毫米的塑膠微粒，由於微塑膠體積太小，未能被污水處理廠過濾，直接流入大海，香港每日有 48 億粒微塑膠排出香港水域。

香港人環保意識低，過度消費、即用即棄、回收意識低，是大多香港人生活習慣招致的惡果。當然，政度和企業的責任都很大，可是不能因此而忘記我們自身的責任。很多人去日本時，都會羨慕其整潔程度；到歐洲旅遊時，又覺得人家的回收做得妥善；加拿大、韓國、台灣將會停售微塑膠產品；就連印度第二大城市德里都禁用膠袋，為何香港如此落後？

環保，是一種生活態度，可以由自己做起——停用即棄塑膠用品、改用天然個人護理產品都是省錢又健康的選擇。作為香港人，生活壓力已經夠大了，要吃得健康，住得好，別讓自己活得這麼苦，由今天起建立好生活吧。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

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