綠色和平：環保，是一種生活態度

文：綠色和平項目主任 朱江

香港的快樂指數全球排名 123 位，為甚麼香港人活得不開心？土地問題、生活壓力、物價、垃圾圍城、中港矛盾，都可能是令你我疲憊不堪的原因。要過好生活，是否一定要有車有樓？要活得快樂，是否一定要以物質財產來量度？想過好生活有好多種方法，環保其實都是一種生活態度。

環保對很多人來說，是一種麻煩，費時失事。錯！環保其實會幫你省錢，讓你更健康，過真正的好生活。舉個簡單例子，便利店內一支 500 毫升樽裝水盛惠 5 元，用完即棄好方便。假設每天買一支水，一個月就要花上 150 元。可是，水務署每 500 毫升的水只收費 0.0045 元，一個月只花你 0.14 元，加上煲水的煤氣費也不到 2 元。那一個月就可以省下 148 元，一年省下近 1,780 元。這不是一個大數目，但至少沒有讓你白白浪費血汗錢。同時，每年堆填區亦會少了 365 個 500 年都不會分解的膠樽，省錢又對環境好，何樂而不為？