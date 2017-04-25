江皓昕：「非正常械劫案」——文藝牛仔的浪漫

4月25日
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電影「非正常械劫案」劇照
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非正常地好看。一對走投無路的兄弟，兩個老幼搭檔的刑警，前者做賊，後者捉賊，德州艷陽下槍林彈雨。然而作為一部西部片，「非」也沒有太多槍林彈雨，反倒是戲中每一個人物，上至幾位主角，下至只出現了半場的路人甲乙丙，他們唸的對白更像一發發的子彈。例如上款警官問：「搶銀行的到底是黑人還是白人？」下款路人反問：「你是問他們的皮膚還是他們的靈魂？」簡短精悍，幽默吮核，我從沒到過德州，此片卻把這片沙漠上的每一個普羅大眾，都拍得活像從塔倫天奴或高安兄弟的世界裡跳出來的黑色幽默高手，不把每句對白 chok 至最型、扭至最尖酸，就枉生為人。難怪 Jeff Bridges 飾演的老差骨出場時有一句對白：「God, I love West Texas。」

電影「非正常械劫案」劇照
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故事設在蕭條的沙漠小鎮，後美國夢時代，資本主義成為了世界上最大的強盜，不論你是黑是白，無不欠下銀行一屁股的債。兩個親兄弟為了在限期前把亡母的農場贖回，決定連環打劫銀行。Ben Foster 飾演的大哥性格瘋狂癲喪，Chris Pine 飾演的細佬冷靜縝密，二人以牛仔姿態，駕著偷回來的爛車，將沿路小鎮銀行洗劫一空。老幼刑警搭檔追隨，兩幫人駕著卡車哼著鄉村民謠，在空曠的地平線上貓捉老鼠。

劇本沒有龐大的命題，也沒有崇高的視野。因為故事視點就只放在尋常百姓的角度，主角兄弟之所以打劫，僅因為想幫下一代的孩子脫貧，就像電影裡他們路上遇見的一群無助的放牧人，在 20 世紀趕牛是那麼的不合時宜，遇上山火就已經走投無路。德州子民之所以求財，乃是因為他們真的好窮，所以無論如何也要得到錢，這動機是卑微而純粹的。Hell or high water，英文諺語，說的正是這種赴湯蹈火都要去的意思。

電影「非正常械劫案」劇照
電影「非正常械劫案」劇照

正是這份純粹，把電影的重點抓回人物的塑造上，每個角色都非常精彩（是真的每一個角色，連在餐廳裡點菜的茄喱啡的對白也叫人深刻）。特別想說主角兩兄弟之間的情感，他們之間的對白不多，因為大哥是個無定向喪心病狂，使得細佬的計劃常出岔子，時會沮喪和憤怒，卻在最後一刻還是會上車，跟大哥一起繼續打劫和唱歌。老差骨認為大哥參與打劫的動機純粹因為是個反社會份子，喜歡找麻煩，但當細佬有點後悔地問大哥，為何他願意加入時，大哥只帥氣回答了一句：「Because you asked, little brother.」艷陽中，兩兄弟的眼神都是灑脫而傷感的，是對這片鳥不生蛋的土地的一去不回，也傷感自己的下場——他倆早有覺悟，清楚蹚這渾水是不會有好結果。可是，他倆仍然會做，因為這是男人和兄弟的浪漫。

電影氣質讓人想起高安兄弟的「二百萬奪命奇案」，然而我認為「非」要比「二」來得更真誠，同樣是沙漠上一陣壓抑的風，少了一點大命題，少了一點隱喻，多了一份真摯的兄弟情感，酷酷的帥氣之外，是一絲淡淡的悲傷。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
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江皓昕，編劇，白羊座。

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