鄭立：神秘大地——老趙戰略篇

如果你有看過王澤版本（只看過朋弟版本的請左轉）的老夫子，你應該知道除了老夫子，秦先生 AND 大蕃薯之外，還有一個貌似蔣介石的角色，那個角色叫作老趙。他經常扮演老夫子的敵人外，也經常是老夫子的僱主。而不知道是不是「神秘大地」畫種族的畫師也喜歡看老夫子，所以他們也有一個貌似老趙的種族，叫作 Acolytes。所以我把他翻譯成老趙族。

老趙屬於火山型的種族，能夠將已經拜了的神嘔出來，將地圖上任何地形變成火山。這使很多人以為，這是一個早期攻擊型的種族，濫用這種手段來截斷他人或者快速擴張，這是錯誤的，通常你這樣玩的結果，就是死在老夫子的手上。

其實老趙是一個後發型的種族，其鏟地能力是要在後期你把四個神都拜上去，拿完所有獎品之後，再拿去鏟地才強大的。如果那些拜了的神在你未拿獎品之前就用掉，或者從沒有拿過獎品，那麼就非常的不值得。如果不是很必要的話，老趙任何時候都應該以先取完宗教資源以及拜神提供法力，等那些神跡沒別的用途，才開始用來鏟地，就像把洗完米的水去淋花一樣。

那是非常必要的，因為老趙的建築物產能其實比一般種族稍弱，加上宗教的補給會比別人強，但不加的話就不行了。

因此，老趙最需要的，是把拜神能力最大化。他的起手式差不多是固定的，就是第一回合起一個寺廟，寺廟給的功能選擇「自動拜神機（藍色二法力）」，然後把三個回合裡都用不到的那種神力（你有四種顏色，所以總有一種用不到），拿去鏟一塊地。自動拜神機是非常重要的，它本身提供兩格神，每回合提供一格，總共八格神，這保證了你能擴張兩至三塊地，成本效益上別的功能難以代替。

然後你每回合，都會得到至少一個大學生，有機會的話，就花三個法力去拿取外面的大學生。大學生應該拜的是這回合有收成的神，不然的話，就盡可能拜一個沒有人拜過的神，爭取做第一位，去取得三個宗教格。但是不要濫拜，一旦四個大學生進去了拜神之後，就要考慮不把大學生填進去，因為當你袋子的大學生少於三個時，會使大學生用光而生不出大學生來。所以每個神都拜一次，都拜第一個，是最理想的。

以這樣的進度，通常你在三個回合之內，就能夠建立起 City，那麼你要建哪種城市呢？因為你的能力都在於拜神，所以你最好拿兩分的「雙重拜神城市」，這能為你每個神拜兩格；沒有的話就拿八分的「拜神城市」，都拿一格也好。其他的都不會那麼適合你，因為你的整個人生都在於宗教，其他東西都是次要的。

去到中後期，你就會開始有很多神力，那時候你的威力就出現，可以瞬速擴張，特別是利用船，到處破壞別人的發展。那多數是第四回合之後的事情。當然，你會遇到一個兩難，就是你去鏟地時也會把宗教分數讓了給人，這樣值得嗎？那就需要你自己權衡了。但是別忘了一件事，大家同樣拜那麼多神，拿那麼多獎金（例如從咖啡色神處得到十元）後，那些全是沉沒成本，去到遊戲結束計分之前都沒有用。但你可以自由的把沉沒的成本拿出來變成鏟地，故此，其實別人跟你一起競爭拜神，對你反而是有利的，因為你最後求的不是拜神，而是為所欲為的鏟地能力，以截斷敵人擴張自己為目標。

所以看老趙的天氣，最適合的天氣，就是初期的獎品是藍色。因為老趙有能力第一回合就拜上八格藍色，取得兩個大學生或者兩下拜神。在第二回合再拿一次，再用這些大學生去搶其他拜神，這種情況下，老趙的經濟十分強大。其次的話，就是初期有紅色拿工人，以及咖啡色拿錢，這些愈多，就愈適合老趙。如果初期都是多種顏色拿法力或者鏟，宗教與經濟明顯不合，那就很不適合老趙了。

以上圖片取自 boardgamegeek.com