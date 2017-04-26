戀情告終的 7 種凶兆

愛情真是來去如風，捉摸不定？也許只是你粗心大意，忽略彼此的微妙變化，才以為一次吵架足以分手。美國情緒健康教練 Isadora Baum 和 Dana Peters 根據多年輔導經驗，整理出 7 個感情將盡的先兆。若你愈往下看愈覺貼切，相信是時候想清想楚，應否及早抽身離開，畢竟長痛不如短痛。

1. 當你開始講不出聲

情人理應是最親密的存在，你跟對方訴說苦惱困難，露出軟弱的一面，既是拉近關係，也讓大家知根究底，將來能走得更遠。但若你漸漸開不了口，有更多事情不願啟齒，你們或者已到盡頭。不能談心的情人，還是不要強留。

2. 當家事介入感情事

雖說家家有本難唸的經，有些家庭卻是零舍麻煩。如果一方的家庭糾紛，嚴重影響你們的相處，難得見面聊天，都要為此爭吵，或者放手才是上策。Peters 提醒：「別向愛侶隱瞞家庭問題。當紙包不住火，另一半或會質疑你為何無法坦承。」

3. 當對方太在意舊情

試問人生這麼長，誰沒有過一兩位極品前度。如現任老為舊情翻舊帳，可不是好兆頭。「若另一半以你的舊情人來論斷你，那個人似乎不值得你再花時間。」Peters 如此斷言：「如果他／她這樣武斷看你，還是早分為妙。」

4. 當你們懶得再吵架

小吵怡情大吵傷情，但更可怕的是，你們相對卻總無言，甜言蜜語不想說，批評爭拗也不願。若真走到這一步，還是別想亡羊補牢，以為多來幾次約會，再去外國度假，就能「大步檻過」。感情的火花一旦熄滅，鮮花蠟燭都救不來。

5. 當你幻想另覓情人

遇見俊男美女，腦內想入非非，純屬人之常情。然而，若你常在心裡假設，「如果」伴侶換作是別人，與那人發展又會如何，反映你對現有關係，其實已覺乏味。與其繼續心不在焉，不如早日道別，各自另覓人選更好。

6. 當你總想改變對方

江山易改，本性難移，可你總想挑戰難度，要另一半改這改那，還將「我也是為你好」長掛嘴邊。這個時候，你或應停下想想，這些缺點陋習是否早已存在，只是你已失去熱情，才會看甚麼都不順眼，想「調整」他／她？

7. 當你道歉沒心沒肺

情人間的「對不起」，與其是要劃分是非黑白，更多是為了緩和關係，在裂痕擴大之前，搶先修補縫合。如你嘴上說著抱歉，心裡卻不覺抱歉，送花低頭都只為得過且過，這段感情要不要留，恐怕你亦心中有數。