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切爾諾貝爾核災是如何發生？

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今年是切爾諾貝爾核災 31 周年，或許 31 沒有比 30 引人注目，但核災的教訓應永遠時刻銘記。

戲劇性的事故從 1986 年 4 月 25 日就蘊釀，發生於烏克蘭首都基輔以北 130 公里的切爾諾貝爾核電廠，當時烏克蘭仍屬於蘇聯。當日第四號反應堆正預備進行特別測試，試驗當緊急冷卻系統在完全停止供電時，能否靠汽輪發電機的慣性動力，在啟用柴油發電機之前提供足夠電力給冷卻系統。可是，這項出於安全測試的好意，陰差陽錯下卻造成一場大災難

在 1986 年 4 月 26 日凌晨 1 點 23 分測試開始，就在 56 秒之後，第四號反應堆水蒸氣壓力過高，炸穿了爐頂。在燃料外套上的活躍物質與水蒸氣產生反應，再引發第二次爆炸，放射性物質隨即散播到環境中。

官方在 1986 年與 1991 年分別提出兩個說法，1986 年公布的報告指，事件起因是核電廠員工的知識與經驗不足，違反操作程序，釀成事故。1991 年的調查則解釋，反應爐的設計本身存在缺陷，例如用以減慢核裂變速度的控制棒，剛插入反應堆時，因初開接觸的部分取代冷卻劑，反而加快反應速度，因此在初始插入的幾秒時間，反應堆的功率會不降反升。當時雖然啟動了緊急關閉按鈕，但控制棒插入速度過快，變成火上加油。基於 1991 年的官方調查，國際原子能機構 1992 年發表的報告表示，事故主因並非員工出錯。

事故當晚 1 點 45 分，首批消防員到達，他們對於輻射一無所知，並無配備任何輻射保護衣服，據駕駛員 Grigory Khmel 憶述，現場可見石墨散落一地，有消防員撿起一塊立即叫道「好熱」，他所有進入了反應堆的同伴全部殉職。

1986 年 5 月 1 日，在第 4 號反應堆爆炸後數日，蘇聯依舊讓基輔民眾慶祝勞動節，街上籠罩着看不見的幅射。
1986 年 5 月 1 日，在第 4 號反應堆爆炸後數日，蘇聯依舊讓基輔民眾慶祝勞動節，街上籠罩着看不見的輻射。

較近及沾上爆炸塵埃的 3 號反應堆在早上 5 時閉關，而在 24 小時後，1 號與 2 號反應堆才中止運作。直到 4 月 28 日，蘇聯政府才首次承認有事故發生，但並未公開詳情。反而是瑞典的核電廠檢測到大氣的輻射異常，並發現是源自切爾諾貝爾。而在 5 月 1 日，當局還在基輔和白俄首都明斯克慶祝勞動節，即使該區域已隨風吹回基輔，但蘇聯政府認為慶祝活動能避免產生恐慌。戈爾巴喬夫在 2006 年表示，切爾諾貝爾或是蘇聯倒台的真正導火線，讓他意識到蘇聯的制度不可能長存。

核災為人類帶來多少教訓？烏克蘭政府正計劃在切爾諾貝爾的荒地發展太陽能發電，日後或能以太陽再照出生機，但在同一片土地之上，其歷史的傷痛與放射性物質一樣，經年不散。

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