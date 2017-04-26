藝評：「好人不義」——直視罪與罰的本質

基於劇情方面合理性的考量，代表主流社會意見的何昌具有不易改變的保守特質，然而在社會經濟資源和法律道德居於弱勢的陳喜和徐福也無力為自身命運平反，故有經濟基礎又有宗教背景的張宇，作為劇中的跨界者能夠成立的原因在於，他原不屬於此 M 型社會的任何一端，當現實事件和他堅定不移的信仰出現矛盾時，他內心的衝擊程度更甚於常人，使得他一開始便抗拒妥協，之後為了蒐集證據，在公園內和陳喜巧遇，不動聲色的協助她拾荒又借她零錢，到最後向陳喜公開身份遭到陳喜追打驅逐，又願意不計前嫌選擇和解，這並非常人能夠做到的事情，在好人張宇身上卻顯得合情合理，不得不歸功於編劇的角色設定巧妙。

但如何讓觀眾能夠設身處地感受到這個虛構角色的內在煎熬，就必須仰賴文瑞興和吳家良這兩位演員，栩栩如生的重現邊緣老人的生命經驗。觀眾透過張宇的闖入，掀開文明社會光鮮亮麗的一角，一窺底下螻蟻偷生的現場。舞台設計利用大量厚紙板作為陳、徐棲身的陋屋結構體，呼應了陳喜以拾撿紙皮維生的手段，當中膠袋、舊報紙、瓶罐及廉價家電等充斥整個房間，那個被無法自理大小便的徐福所打翻的尿桶，成功打造出排泄物異味滿溢的嗅覺意象，此空間徹底無視中產階級崇尚的設計美學，遑論衛生標準的最低標準。除了作為劇中角色的家，在劇後化身為展覽作品，開放觀眾自由參觀，相較於舞台上其他兩個場景（律師樓的會議室和公園涼亭下的長椅），它吸引到最多觀眾的流連與目光，由此可以感受到導演想拉近觀眾與此族群生活樣貌的距離，此明顯意圖不僅寫在節目單中「導演的話」：導演和一票演員曾於排演開始前參加義工團，實際觀察了拾紙皮長者的生活樣貌，更透過演出、展覽及錄像傳達給觀眾。

最後，在故事的尾聲，張宇向何昌自白，他自從遇見陳喜後，發現自己有能力幫助這對夫妻度過難關（償付和解金讓陳喜送徐福去住老人院），重新感受到神的感召，不再對信仰感到懷疑，宛如重生一般。這是本劇最大的諷刺，因為一開始張宇深信自己沒有犯罪卻受到懲罰，質疑這個世界是不公義的，神是沉默無能的；直到他經歷了陳喜和徐福貧病交加的生活後，摒棄了原先的被害者心理，反而為自己能夠幫助對方深感慶幸，張宇最終理解到在他步入法庭以法律證明自身的清白之前，陳喜早已因為貧窮和年老這兩種原罪，被社會判了終身徒刑；世界仍是不公義的，神依然是沉默無能的，但張宇卻釋懷了。這是本劇對好人所下的註解，筆者不願意將之理解為其優越感的作祟，寧願相信創作者良善的本意是透過此劇闡釋出族群間的相互理解才是社會和解之道。