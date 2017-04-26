排隊的道理與不排隊的理由

根據聖經記載，當年一對對不同品種的動物，是排著隊登上挪亞方舟。這也理所當然，如果靠實力或暴力，未上方舟，已經死了一半吧？現在的物種應該會少很多……那樣人類最早何時接受排隊作為分配資源的方法呢？而為何到現在，仍然有些民族不懂或不想排隊呢？

在戰火中，成就排隊美德

排隊何時成為普及有效的資源分配方法，已經無從知曉，有歷史學家認為這可能與城鎮化相關。在農業社會，人們以物易物，由於雙方貨品皆不一致，排隊交易成本甚高；但當愈來愈多的人搬進城市，商販從街檔搬至市中店舖，加上採用貨幣，採購的人們就開始排隊了。排隊歷史可能久遠，但「隊列（Queue）」一字，是直到 1837 年，蘇格蘭歷史學家 Thomas Carlyle 在寫作中讚賞法國人能站成一線（standing in a queue）才首次這樣用。

被譽為全球最識排隊、又最享受排隊的民族原來是英國人，美譽由來於英國人在二次世界大戰時的冷靜排隊表現。二戰期間，政府大力宣傳，希望以最簡單有序的方式，應對亂世。當時所有物資皆是有限配給，英國人排成長長人龍，斯文秩序地打勝了這場戰爭，而一張張排隊硬照記錄了英國人的冷靜沉穩之餘，將排隊昇格為道德，也在排隊這分配資源的方法中，體驗了各種德性：忍耐、從容、理性競爭、願排服輸……

脆弱的人龍

「道德」這三姑六婆最愛掛在嘴邊的這回事，其實對社會運作非常重要，特別是對應一般三姑六婆的階層，因為有些事情雖然不當，但也未壞到必須訴諸法律的地步，因此，古代聖人創立「道德」，希望藉由建立價值觀，讓大家有個自律的規範。

而且不是政府宣傳就會有人聽，道德必須不離地，能解決問題才會被遵守推崇。所以，排隊能否可行，還要配上眾多的先決條件，否則道德要百年建成，但要消失，就只要一夜之間……所以排隊這偉大習慣，其實十分脆弱。但為何有些地方可以堅持，有些地方卻喜歡一擁而上？從社會整體運作來看，某些人的一點點舉手之勞，或是一點點不方便，常常會帶給別人很大的幫助。排隊就是大家花一點時間，處理一些價格不能隨時浮動來應對市場的商品，例如公共交通工具，避免了混亂及衝突；當然如果貨品太搶手，排隊的方法會失效，此時便會改變玩法，例如利用抽籤。

無法好好排隊的理由

要排得成一條隊，必須大家努力遵守才成事。如果只有少數人認真，不僅沒有好處，反而會造成傷害。不排隊，有人會禮讓別人，也有人會爭先恐後，有人乾脆離場，這個過程之中，當然出現衝突，不過卻避免了「道德衝突」：如有三分之二的人乖乖排隊，忽然有三分之一的人打尖，排隊的人條氣一定唔順，內心怒罵別人沒道德，燥一點自然開罵動手，道德規範反成爭端火頭。

這可解釋為何某些國家的人不喜歡排隊，因為在某些國度，總有部分人因為各種原因，例如關係、身份、權力與拳頭，不用排隊，直接打尖。至於其他人雖排得早，未必排得到。那樣排來做甚麼？一擁而上，搶不搶到是一件事，至少不用白排一趟。而這些民族如果被強迫排隊，通常會出現人貼人的另類「人形蜈蚣」式隊型，因為他們害怕那一點點空位就會給人插隊打尖的機會。

另一方面，政府或機構本身太過離地或刻意刁難，沒有清晰排隊指引，那就算是民族性多冷靜沉穩，斯文有禮，也會抓狂，例如同時給多不同路線上落的巴士站，由於根本無法定義隊頭，欲排無從，就會出現哄搶上車的情況。

故此，要判斷一個民族是否優質的排隊民族，可以很簡單，只要給他一個起點，他們便會自己排起來，並且與前後保持舒適距離，同時整條隊會有默契，默然無聲自動地讓有需要的人排先。至於無法好好排隊的民族，也怪不得他們，一直生活在無法無天，一切不確定的世界，他們信不過任何制度。常說文化衝突，習俗或傳統多數是借口，而是分配利益的方法及層次不同；至於哪些較好，哪些較差，大家有眼見，不多談了。