4月26日
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麥當勞江河日下，星巴克取而代之？

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McDonalds Starbuck

星巴克與麥當勞，一個賣咖啡，一個賣漢堡，看似井水不犯河水，但根據華爾街的預估，最快在 2021 年，星巴克就將打敗麥當勞，成為全球快餐業龍頭。

近年美國連鎖餐飲業者經營出現困難，外有墨西哥捲餅、中式炒麵等異國餐飲挑戰，內有超市、便利商店不斷推陳出新的熟食侵襲。競爭者既多，市場卻未跟著擴大，反而還呈現衰退之勢。投資銀行富瑞（Jefferies）分析師巴瑞許（Andy Barish）推估，2017 年仍舊「挑戰重重」。

麥當勞作為一個 62 歲高齡的跨國企業，儘管全球店數超過 3.6 萬家、年營收逾 250 億美元，卻開始面臨經營危機。麥當勞行政總裁 Steve Easterbrook 在 2015 年上任時，曾推出「全日早餐」方案，成功擴充產品線，開創新的消費族群，扭轉企業當時的頹勢。可惜這招的續航力並不持久。畢竟麥當勞的企業核心與當代主流飲食趨勢不一致。當消費者傾向拒吃 Big Mac 與炸薯條，追求更健康新鮮的飲食時，麥當勞的反應卻顯得相當遲鈍，不僅跟不上消費者口味改變的速度，而且不願主動承擔潮流改變的風險。從資本市場就看得出麥當勞的衰退——Easterbrook 掌舵之初，其市值一度高達 1,160 億美元，目前已經低於 1,000 億美元。

反觀星巴克，雖然也受到客觀情勢的影響，但仍長期穩定成長——在過去 28 個會計年度裡，僅有 2 個年度同店銷售成長不到 5%，與其他潛在對手相比，沒有任何一家連鎖餐飲業者能夠交出這種成績。星巴克最大的優勢，在於其市場定位。麥當勞或其他連鎖餐飲業者如 Wendy’s 漢堡、肯德基等，都是以速食為主；星巴克則是以飲料出發，搭配輕食，同類競爭者較少。而且咖啡店的客戶群為高階白領，營收既高，還能導入會員經濟，操作空間遠比老態龍鍾的麥當勞為大。

目前星巴克的市值落後麥當勞約 160 億美元，但野村證券預估，只要星巴克在 2021 年以前，達成每年全球分店數量擴增逾 8%，最快屆時就能奪得全球連鎖餐飲業總店數居冠的地位。

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