讀心術，一定不會成功？

Elon Musk 計劃研究融合電腦與人腦，最終實現人與人心靈感應交流。其後更接受了專題博客網站 Wait But Why 作者 Tim Urban 採訪，Tim Urban 洋灑近 4 萬字，解釋新公司 Neuralink 意念。未出發先興奮是人之常情，在奮鬥路上遇上迎頭冷水也在所難免。

Neuralink 希望把微電極植入人腦，技術首先用於治療腦部疾病（如中風、癌症或先天性疾病）；他們更稱，其後將用於幫助人類避免受到智能機器控制。他們亦透露計劃的時間表，前者預期需時 4 年，後者需時 8 至 10 年。Elon Musk 與 Neuralink 看來信心滿滿，但 MIT 科技評論生物醫學高級編輯 Antonio Regalado 撰文稱，這時間表不會實現，而且 Tim Urban 雖然篇幅龐大，卻沒有真正揭示 Musk 如何實現目標。

除了 Elon Musk，Facebook 亦於早前公布宣稱，在兩年內他們將掌握把腦中的句子以每分鐘 100 字的速度直接輸入的方法，冀望以外戴式裝置偵測腦電波。Musk 預想的方式則是在人腦中植入微電極。MIT 科技評論編輯 Regalado 未敢斷言未來這些技術不能實現，只是據其所知，在腦中植入裝置是極之困難的技術，不單是時間的問題，而是他們本身就是在「吹牛」。

就時間而言，Musk 打算植入醫療儀器在腦中，在真人試驗以前，便需要用數年時間在老鼠或猴子上研究。以科技公司 NeuroPace 為例，在 1997 年便開展植入醫療裝置以治療癲癇症的研究，在 16 年後才通過認可。安裝需動手術把裝置植入在頭皮以下，以控制癲癇發作。4 年而言就要實現大計，似乎真的太短了。